Sa valorisation dépasse les 33 milliards d’euros. Un homme a façonné ce succès : son PDG Lucian Grainge.

Le PDG d'Universal Music Group, Lucian Grainge, le 9 février 2017 à West Hollywood, Los Angeles, Californie. © AFP / Xavier Collin / Agence de presse Image / NurPhoto

A 61 ans, ce Britannique pur jus pourra contempler sa réussite. Son écurie d’artistes ne rivalise avec aucune autre : de Bob Marley à Billie Eilish, en passant par les Beatles, ou les Rolling Stones. Lucian Grainge, généralement plus à l’aise avec le rappeur Drake. Mais il ne manque pas d’arguments pour convaincre les investisseurs d’acheter des actions UMG. La major affichait plus de 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et six années consécutives de croissance. En résumé, quand on investit dans UMG, c’est dans son patron qu’on investit. Il a toute la confiance de Vincent Bolloré, le propriétaire de Vivendi. C’est lui, Lucian Grainge, qui a remis le groupe sous tension.

C’est un parfait connaisseur de l’industrie musicale, il baigne dedans depuis tout petit. Son père tenait un magasin de disques dans le nord de Londres. Son grand frère avait ouvert sa propre maison de disque. Lui-même s’est lancé à l’âge de 18 ans comme découvreur de talents et gravite depuis 36 ans dans UMG devenu, grâce à lui, leader mondial de l’industrie. Bref, il connaît la musique.

Et quelle a été sa méthode ?

Il a procédé en trois temps. Juste après avoir pris les commandes, il y a dix ans, il s’est rapproché des plateformes de streaming comme iTunes ou Spotify. Ca lui a permis d’endiguer le fléau du piratage. Ensuite, il a déménagé le siège d’Universal Music de New York à Los Angeles pour se rapprocher des communautés créatives et aussi des marchés asiatiques, en plein boom. Enfin, il a racheté EMI, l’un de ses principaux concurrents, pour près de 2 milliards de dollars. Il a ainsi largement conforté sa position de leader mondial.

Mais la taille ne fait pas tout. L’homme d’affaires se targue de prendre soin de ses artistes, comme s’ils étaient la personne la plus importante du monde. Il accompagne les artistes, tout au long de leur carrière.

Et comment s’y prend-il pour encadrer ces superstars parfois capricieuses ?

« Son apparence est trompeuse avec ce visage aimable et ces petites lunettes. Derrière, il y a un requin tueur. » La formule est de son ancien boss Doug Morris. L’homme sait se faire respecter. Il a d’ailleurs été anobli par le Prince William il y a cinq ans. Sir Lucian, donc, n’hésite pas à gronder les artistes et leur manager quand les choses ne tournent pas rond.

Mais il a aussi sa façon bien à lui de montrer son affection aux artistes. Un jour, il reçoit dans son bureau une superstar pour laquelle UMG est en compétition avec une autre maison de disque. « J’adore les chaises de ton bureau », lui dit la star. Le lendemain, il lui faisait livrer les chaises. Un management à la fois fantasque et paternaliste.