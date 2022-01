Ces banques exclusivement sur Internet, sont arrivées il y a une quinzaine d’années sur le marché français. Mais ont-elles encore un avenir ? La question peut se poser depuis qu’ING Direct, l’une des plus importantes, a annoncé récemment qu’elle se retirait du marché français.

Les banques en ligne ne trouvent pas leur modèle économique © Getty / Luis Alvarez

Le départ d’ING a été un coup de tonnerre. ING, c’était la pionnière en France des banques sans agence. Elle est arrivée en 2000 et elle a tout de suite frappé un grand coup en proposant un livret d’épargne , puis un compte courant sans aucun frais. En 20 ans, elle a su attirer un million de clients, ce qui en faisait l’un des plus gros acteurs en ligne, derrière Boursorama.

Mais voilà, elle a stoppé net son activité parce qu’elle n’arrivait pas à être rentable. C’est que le marché français est hyperconcurrentiel. Vous avez une dizaine de banques en ligne qui se battent à coups de cartes de paiement et de services bancaires gratuits pour attirer les consommateurs. Le constat est clair : quasiment aucune n’est aujourd’hui profitable.

Mais alors comment font-elles pour survivre et quel est leur objectif ?

Comme l’écrit Victor Tassel dans son article pour Le Parisien, ces banques sont en fait des poissons-pilotes pour d’autres banques. Car elles sont toutes adossées à des établissements bancaires bien connus. Derrière Boursorama, vous avez la Société générale. Pour Fortuneo, c’est le Crédit Mutuel. Le Crédit agricole, lui, a lancé BforBank quand la BNP a créé HelloBank !

Ces banques en ligne testent donc de nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités, que les banques traditionnelles peuvent ensuite utiliser pour leurs activités digitales. Elles permettent aussi d’attirer des clients, souvent jeunes qui ne voient pas l’intérêt de mettre un pied dans une agence pour gérer leur argent. Leurs marges de manœuvre sont faibles, elles arrivent à se rémunérer sur des produits bancaires spécifiques, comme les intérêts des crédits par exemple. Mais ça ne compense pas les lourdes dépenses, notamment dans le marketing et les campagnes de pub.

Bref, tant que les maison-mère épongent les pertes, l’avenir des banques en ligne est assuré. Mais tous les experts du secteur le disent, le jour où elles n’en auront plus besoin, la question de la fusion, voire la fermeture de certaines banques en ligne, se posera forcément.

Surtout qu’elles font face à une nouvelle concurrence. Il y a maintenant sur le marché des néobanques et des Fintechs…

Autant il y a 20 ans, elles avaient bousculé le marché bancaire, autant aujourd’hui elles se sont presque banalisées avec l’émergence de startups encore plus agiles. On parle de Compte Nickel, qui permet d’ouvrir un compte bancaire dans un bureau de tabac. De Lydia, qui permet de faire des virements en un clin d’oeil, ou de PixPay qui propose une carte de paiement aux ados. Ce ne sont pas des banques qui proposent de tout à tout le monde, mais des entreprises qui vendent des services bancaires à des cibles bien précises. Elles collent aux plus près des attentes d’une communauté avec des outils technologiques performants. Et ça marche, très bien même. Prenez Qonto : cette startup française lancée en 2017 propose aux patrons de TPE/PME des services financiers basiques, comme les virements, la gestion des factures. Elle a déjà séduit 200 000 clients et vient de lever 486 millions d’euros auprès d’investisseurs. Résultat : elle est valorisée à 4,4 milliards d’euros !