Les gourdes sont-elles vraiment plus écologiques que les bouteilles en plastique ? Et si oui, quelle matière vaut-il mieux privilégier ? Camille Crosnier fait le point.

Le match est plié aussi vite qu’une bouteille d’eau minérale sous votre pied : ratatinée, quand la gourde, elle, est plus résistante. Idem pour l’impact sur la planète. Nous utiliserions (d’après les chiffres pas toujours d’accord entre eux, au passage), 96 bouteilles en plastique par an en France.

Le reste finit incinéré ou, vous le savez dans la nature, où il faut 1000 an à une bouteille pour se dégrader, en semant des micro et nanoparticules à tout va. Bref : la cata.

La perfection n’est pas de ce monde, et ça s’applique aussi à madame gourde. Le journal Ouest France diffuse toutes les semaines un très chouette podcast, « Y'a le feu au lac », qui, il y a quelques jours, passait justement au crible l’impact écologique d’une gourde.

Face aux bouteilles plastiques, elle gagne… mais, à plusieurs conditions : de n’en avoir qu’une seule, de l’utiliser longtemps et de choisir le modèle adapté.

Oui. Plastique, verre ou inox.

C’est ce dernier qu’on voit le plus, mais le pire pour le processus de fabrication, très lourd : du coup il faut 3 ans d’utilisation pour compenser cette fabrication, sachant que lorsque c’est de l’inox isotherme, c’est encore plus long puisque seule la Chine produit ces gourdes, seule à posséder l’outil industriel pour, donc toutes les jolies gourdes que vous voyez sous des marques différentes sortent du même endroit, et oui !