La chronique environnement avec des bébés rhinocéros ce matin…De 40 kg à la naissance, ils connaissent une croissance fulgurante, puisqu’à un an ils pèsent déjà presque une demi tonne : un petit rhino prend un kilo par jour au moins ! Il faut dire qu'il est le plus gros mammifère terrestre après l’éléphant…

Orphelinat pour bébé rhinocéros près de Mokopane dans la province de Limpopo en Afrique du Sud © AFP / Michele Spatari

Mais ces costauds cachent une extrême sensibilité sous leur cuir épais. Savez-vous qu’ils peuvent pleurer pendant deux semaines parfois après la mort de leur mère ? Et un rhinocéros qui pleure ça donne ça (à écouter). L'enregistrement fait dans un orphelinat en Afrique du Sud qui recueille depuis 10 ans des bébés rhinos dont les parents sont morts, tués par des braconniers la plupart du temps.

Qui en veulent à leurs cornes c’est ça ?

Cornes pseudo miraculeuses pour certains riches vietnamiens en particulier, persuadés de pouvoir soigner maux de tête, problèmes d’érection ou même cancers une fois qu’elles ont été réduites en poudre et diluée dans de l’alcool en soirée, alors - je le précise - qu’aucune étude scientifique n’a jamais prouvé la moindre vertu de ces cornes, composées de kératine comme nos cheveux ou nos ongles.

Mais, à 90 000 euros le kilo, le trafic illégal et donc le braconnage explosent : 9 000 rhinocéros tués en 10 ans, ça fait presque 3 par jour, particulièrement en Afrique du Sud où vivent la majorité de ceux qui restent sur Terre…

Au total, on ne compte plus que 30 000 rhinocéros dans le monde, dont 5 000 « Diceros bicornis », les rhinos noirs, classés en danger critique d’extinction. L’orphelinat tâche donc de protéger les petits rescapés à l’abri des braconniers : localisation top secrète et aucun visiteur pour éviter le moindre risque d’intrusion.

Alors comment sont traités les petits rhinocéros qui y sont atterrissent ?

Comme des bébés humains ou presque, c’est assez déconcertant d’ailleurs d’entendre les 6 employées (femmes uniquement), raconter comment elles deviennent, je cite, leurs « mamans de substitution » : elles les nourrissent, 60 litres par jour de lait mélangé à du riz dans de gros biberons…

Elles câlinent ces rhinocéros en permanence car le contact et sa chaleur sont primordiaux… Elles dorment même avec eux les 5 premiers mois de leur séjour dans une étable ouverte, en se relayant pour aller manger ou aller aux toilettes, sinon bébé rhino stresse, crie et pleure…

Le tout en restant vigilantes on n’oublie pas qu’ils sont balèzes… En grandissant, d’ailleurs, on déshabitue les rhinocéros à la présence humaine, car l’objectif n’est pas de les domestiquer mais bien de les relâcher dans la nature à l’âge de 5 ans, quand ils sont prêts à se défendre… Même s’ils perdent malheureusement encore trop souvent contre certains hommes.