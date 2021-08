C’est en cherchant quelques idées de promenades que je suis tombée sur ce jardin empoisonné, situé au nord-est de l’Angleterre dans le Northumberland...

Une promenade au milieu des plantes toxiques, au jardin empoisonné d'Alnwick dans le comté de Northumberland, au Nord de l'Angleterre © Getty / Jeff Greenberg / Contributeur

Phototoxique avec à la clé brûlures et cloques pendant sept ans parfois ! On a aussi les jolies fleurs violettes de l’aconit, surnommée parfois "tue-loups" ou "reine des poisons" car toute la plante est toxique… Même les baies ! Pareil pour les racines et les tiges. Ce serait la pire de toutes… Donc les amis on ne touche pas, on ne mange pas, on ne se penche pas non plus pour respirer l’odeur de certaines, sauf si vous avez envie de vous évanouir comme c’est arrivé parait-il, à plusieurs visiteurs un peu trop intéressés par les fleurs jaunes de la terrible jusquiame noire.

Une visite sécurisée

Oui, guidée par des spécialistes comme Trevor Jones tout en combinaison et en visière, pas plus de 20 minutes dans le jardin d’ailleurs. Et les plantes les plus dangereuses sont entourées de grillages, on n’est jamais trop prudent. D’autant que ce jardin se veut pédagogique, particulièrement pour apprendre aux enfants à reconnaitre ces plantes empoisonnées qui sont partout dans la nature, il y en a une vingtaine rien qu’en France. Tiens la brûlante "berce du Caucase" est même classée dans les plantes invasives… Sans oublier la célèbre grande cigüe, arrivée à bout de Socrate, il ne faut que trente grammes pour succomber!

Et qui a eu l’idée de faire ce jardin ?

Une duchesse, au début des années 2000, quand son mari a hérité du domaine Alnwick où se trouve aussi le château qui a servi de décor dans Harry Potter… Jane Percy s’est inspirée du plus ancien jardin botanique au monde, celui de Padoue en Italie qui date de Medicis, 1545… et a une section poison.

En faisant appel au paysagiste Jacques Wirtz qui a fait les tuileries ou les jardins de l'Elysée. Et bien lui en a pris puisque ce "poison garden" était, en tout cas dans le monde d’avant, le 3ème jardin le plus visité d’Angleterre !

Pour découvrir ces plantes fascinantes, Jane Percy précise avec malice que les plus mortelles sont en général les plus aphrodisiaques juste avant le trépas !