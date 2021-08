Vous avez peut-être entendu parler de toutes ces communes qui ont organisé des opérations « adopte une poule », très tendance depuis plusieurs années partout en France...

Adopter des poules : bonne ou mauvaise idée ? © Getty / Tao Xu

Des municipalités donnent des poules à leurs habitants avec tri=ois avantages à la clé parait-il : faire de la compagnie, réduire les déchets et bien sûr, avoir des œufs frais à domicile.

Et nous semblons avoir bien intégré tout ça puisque au-delà de ces opérations, les ventes de poules, à partir de cinq euros pièce montent en flèche, encore plus depuis le premier confinement…

Mais attention, il faut faire partie des 56% de français qui ont un jardin parce qu’une poule a besoin d’un vrai terrain qu’elle va pouvoir arpenter et gratter – d’ailleurs c’est un inconvénient, elle vous retourne une pelouse en moins de deux. Et pensez à mettre un grillage ou une barrière si vous ne voulez pas de mauvaise surprise.

Niveau espace, c’est 10 à 20m2 minimum, sachant qu’il vous faudra au moins 2 cocottes, car elles ne savent pas vivre seules.

Autre indispensable, un poulailler

Il doit avoir de quoi dormir en hauteur, de la paille, un abreuvoir et une mangeoire. Dans laquelle vous mettrez des graines (blé, maïs, avoine ou autre céréale complète) et vos restes à vous !

C’est effectivement l’une des forces de la poule : elle mange tout. Epluchures, ou même coquilles d’huitres pour renforcer la coquille de ses œufs, une poule peut ingurgiter jusqu’à 200kg par an et vous permettre donc de réduire votre quantité de déchets.

En veillant tout de même à ce que ce soit équilibré car tout ça se retrouve ensuite dans les œufs que vous allez prendre un malin et enfantin plaisir à ramasser… 150 à 300 œufs par an, sachant qu’une poule pond cinq années sur ses huit de vie… Cela donne une certaine autonomie alimentaire en plus de faire faire quelques économies.

Une rediffusion du 16 février 2021