Passer par exemple sur l’autoroute de 130km/h à 110 km/h, comme l’avait proposé l’an dernier la Convention citoyenne (en vain). Utile, ou pas, donc, pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre ?

Limiter sa vitesse à à 110 km/h sur autoroute, au lieu de 130 km/h, qu'est-ce que ça change ? © Getty / Westend61

Alors même s’il est tôt, je vous propose de faire un peu de physique. Imaginez-vous dans votre voiture lancée à 130km/h. Si vous passez la main par la fenêtre vous allez sentir… la force de l’air, les frottements contre lesquels votre voiture doit lutter en utilisant beaucoup d’énergie pour continuer d’avancer. Et, ça parait logique, plus on va vite, plus la résistance de l’air est importante, et donc plus on a besoin d’énergie (donc de carburant).

En réduisant la vitesse à 110 km/h, on utilise moins d’énergie : 23% exactement, car les frottements de l’air évoluent en fonction du carré de la vitesse. Ça veut dire un quart d’émissions de CO2 en moins, celles produites par la combustion dans le moteur, et un quart de carburant en moins, donc moins de pétrole consommé, c’est bon aussi pour la planète. Mais cela à condition que la vitesse soit constante.

Sinon, les choses se compliquent

Et bien les calculs ne sont plus du tout les mêmes quand on accélère ou décélère : ça prend justement bcp de jus, et c’est pour cela que rouler en ville est ce qu’il y a de pire pour la consommation. Même sur nationale, avoir une vitesse constante n’est pas forcément évident, donc on ne peut pas en fait généraliser sur les bénéfices de la réduction de la vitesse.

L’Ademe, l’agence de la transition écologique, écrivait même dans un rapport en 2014 que les résultats étaient dépendants des spécificités des axes et du comportement du conducteur, relevant parfois une hausse des émissions de CO2, malgré l’abaissement de la vitesse !

Et qu’en est-il de la pollution de l’air ?

Pareil, difficile de dégager une tendance : sur autoroute, 20% d’oxydes d’azote ou de particules en moins, mais quand les axes deviennent encombrés, qu’il y a des ralentissements, c’est parfois 30% en plus.

Vous voyez que ce n’est pas si simple… Cela dit, retenez quand même, pour répondre à la question de départ, qu’à grande vitesse, ça vaut quand même le coup de lever le pied si la route est dégagée, le gain d’énergie est supérieur à la perte de temps, et ça vous fera économiser en plus !