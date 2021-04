Hier, à vélo, Alexis le Rossignol s'est pris une contravention. Il nous raconte.

Et bonjour'z à tous,

Hier j’faisais du vélo près d’la Seine et à un moment donné j’entends “arrêtez-vous”. J’me retourne, j’étais suivi par trois policiers, à vélo eux aussi : une femme et deux hommes. L’un tout maigre et l’autre… Comment dire ? Pas fâché avec les rillettes.

Le genre qui transpire l’hiver quoi, on aurait dit un duo comique à la Laurel et Hardy, avec Jeannie Longo du coup. Ils me disent : “Monsieur vous savez pourquoi on vous arrête?”... ça ça doit être une technique qu’on leur enseigne en école de police pour te coincer pour autre chose que l’infraction qu’ils ont constaté… Tu sais au cas où tu répondrais : “vous m’arrêtez pour le braquage de la boulangerie à Flers, dans l’Orne, le lundi 14 septembre 2015 avec mes complices Bruno Pommard dit le Ténébreux et François Chevallier, dit le Moribond ? Merde, j’m’étais juré de jamais les dénoncer… C’est pour ça qu’on m’appelle la poucave… vous êtes trop forts...”

Donc j’ai dit : “non, et vous?”

Ils me disent “oui, nous on sait”.

Un flic c’est comme un ordi, c’est binaire… Tu lui poses une question il te répond. J’ai pas osé leur demander leurs papiers mais j’y ai pensé. Ils me disent “vous avez remonté la rue en sens interdit”. Bah je leur dis : “vous aussi du coup ! Vous étiez derrière moi”Titre !

Ça ne leur a pas plu.

Là Laurel me dit : “Monsieur, on va être obligés de vous verbaliser”...

Quand je vivais au Mexique, c’est le moment où les flics ajoutaient “à moins qu’on s’arrange…”

J’fais une aparté mais si vous y allez un jour, faut vivre ce moment où un flic essaie de te soudoyer, parce que souvent ils sont filmés et enregistrés, donc ils essaient de le faire mais il y a des mots qu’ils ne peuvent pas prononcer. C’est un "Times up" en fait. Et à ce moment-là, la technique, c’est de faire le touriste naïf qui ne comprend pas et qui accepte de payer l’amende officielle. Même si tu sais très bien ce qu’ils veulent.

