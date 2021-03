La semaine dernière, Alexis le Rossignol a eu très envie de sortir de Paris, de prendre l’air, de se dépayser...

Et bonjour’z à tous, ça va bien vous allez bien?

Bon moi ça va aussi, j’ai profité des vacances pour faire mon premier test PCR. Qu’est-ce qu’on ferait pas pour avoir un peu d’adrénaline en ce moment.

On a de la chance nous en France parce qu’ils sont gratuits, moi je me suis dit si ça se trouve la pandémie va s’arrêter et t’en auras même pas profité.

Le laborantin m’a dit : "c’est la première fois ?" J’ai dit oui. Il m’a dit : "alors ça fait pas mal mais ça peut être désagréable…" Tu parles, j’ai saigné ! Une vraie première fois… Non mais c’est le rédacteur en chef qui l’a rajoutée celle-là… Il relit mes papiers avant l’antenne et puis il rajoute des blagues salaces… Non mais après c’est moi qui porte le chapeau j’en ai marre...

Les gens ont applaudi à la sortie, youyous et compagnie… ça c’est moi qui l’ai rajouté… Pis vous riez pas tiens… Ah si c’était Paul qui l’avait faite celle-là vous auriez dit "bravo" ! Paul, Petit Prince de l’humour...

Non mais voilà, questions vannes ça devient compliqué, on est sur les fonds de tiroirs de l’humour.

Alors moi pendant les vacances j’ai adopté une technique pour ne pas déprimer, c’est la technique des enfants perdus dans "Hook", je ne sais pas si vous voyez, c’est cette scène où ils mangent alors qu’il n’y a rien dans leur assiette, et dans laquelle ils disent à Peter Pan “réveille ton imagination Peter !” Et Peter Pan finit par voir de la nourriture dans son assiette…

Une scène à diffuser dans tous les pays touchés par la famine. Car comme le dit le célèbre dicton africain, la famine, c’est dans la tête ! Non mais ça c’est encore le rédacteur en chef là… Franchement pourquoi il ne relit pas les papiers de Tanguy plutôt ?

Bon sinon... Le capitaine Crochet vous savez comment il est mort ? En se grattant le uc... Ça c’est pas de moi mais je trouvais ça drôle...

Bref, moi je suis parti au Pérou comme ça la semaine dernière, en faisant travailler mon imagination. Vous voulez que je vous raconte mon voyage au Pérou?

