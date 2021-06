En ce moment, Alexis le Rossignol organise sa tournée de l'été en Bretagne... Il nous raconte.

Et bonjour z' à tous ! Et bonjour zo zoditeurs aussi !

Nagui : Alexis, cet été tu pars en tournée avec un bus !

Oui Nagui, parce que moi j’ai commencé l’humour pour faire des tournées, parce que les tournées je pensais que c’était partir sur les routes avec une équipe pendant des semaines, sillonner la France et rentrer à Paris à la fin.

Tu parles… Un humoriste en tournée c’est un type qui part seul, qui joue seul, qui dîne seul et qui dort à l’hôtel de la Gare… Seul... Pour prendre le premier train pour Paris le lendemain matin.

Pour voir du pays, chauffeur routier ça reste ce qu’il y a de mieux… Ou serial killer… J’aurais p’t’être dû devenir l’un des deux... Mais pas routier.

Du coup, pour vivre une tournée comme j’en rêvais avant de faire ce métier, cet été, je fais une tournée en Bretagne, avec un bus à couchettes qui date de 1983. C’est le bus d’un copain qui promène des surfeurs habituellement. Je lui ai dit : “t’enlèves bien les cheveux blonds qui traînent avant qu’on arrive s’te plaît.”

Alors pourquoi la Bretagne ? Parce que le bus est en Bretagne, et comme il consomme à peu près 40 litres au 100, bah on commence là où il est.

Et donc en ce moment on organise tout ça, mais c’est pas facile, surtout quand t’appelles les mairies en Bretagne.

Qu’est-ce que je fais de ça moi ? En breton je sais dire que "kenavo", et j’ai longtemps cru que ça voulait dire "merci", alors qu’en fait ça veut dire "au revoir". L’année dernière dans le Morbihan, à chaque fois que je commandais une bière et que j’disais merci, les gens me disaient “hop hop hop, j’veux bien vous encaisser par contre.”

Moi j’étais là : “non mais c’est bon, j’allais pas partir… On s’croirait à Paris”

Néanmoins, à force de passer des coups de fil, le breton je commence à le comprendre, par déduction...

Voilà, donc "ouais ouais ouais" apparemment ça veut dire w.w.w

En gros en Bretagne quand un pote te pose une question et que tu réponds "ouais ouais ouais", t’ouvres un site Internet.

Ce répondeur c’est celui de la mairie de Lanester, parce qu’à Lanester il y a un cimetière de bateaux, et devant ils ont construit un théâtre en plein air… C’est à la fois glauque et beau, du coup c’est gleau… Et on aimerait bien jouer là-bas. En plus si le bus nous lâche on aura qu’à le pousser dans l’eau pis on continuera en stop.

Donc si quelqu'un de la mairie écoute cette chronique, faites-moi signe, parce que j’ai pas compris votre répondeur.

En tout on veut faire dix spectacles en douze jours mais il nous en manque trois, donc je passe des coups de fil… Je suis commercial de moi-même… Et c’est pas un produit facile à vendre.

