Bonjours à tous, ça va bien? Vous avez passé un bon week-end ?

Moi aussi, jusqu’à hier après-midi, quand j’ai appris que j’avais une chronique aujourd’hui, je ne savais pas, avant j’étais là les vendredis, jour du poisson, c’était mon moyen mémo-technique pour m’en souvenir : poisson - chronique, chronique - poisson… Et j’ai jamais raté une émission.

Après on m’a dit : “tu viens le jeudi”, pas “est-ce que tu peux venir le jeudi ?” Non : “tu viens le jeudi, parce que Paul aimerait passer aux vendredis, pour une question d’emploi du temps”. Oh Paul… Tapis rouge pour Paul… Et moi, j’ai rien à faire les jeudis matins ? Bon, en l'occurrence j’ai rien à faire, mais ça aurait pu.

Et les lundis c’est Agnès d’habitude, mais en ce moment madame réalise des séries et joue dans des films… Ah l'excuse facile ! Mais qui sont ces gens qui font des carrières en plus de France Inter ? Ça ne leur suffit pas ?

Moi je refuse des rôles pour être ici !

Bref, on est lundi, du coup j’vais vous raconter mon week-end. C’est pas d’la facilité hein, c’est juste que parfois j’me lance dans des chroniques sur des sujets de société et moi-même j’me dis “arf, c’est pas ton truc”... après j’vais sur YouTube et j’mets des “j’aime pas” sous mes chroniques, c’est chiant, y’a des gens qui écrivent “super chronique”, j’ai envie de leur dire “soyez pas fans comme ça… gardez votre esprit critique.”

Alors mon week-end : samedi matin, j’ai fait du tri chez moi - le grand ménage de printemps - et j’me suis rendu compte que j’avais plein de vêtements que je ne portais plus, du coup j’en ai vendu, sur une appli qui s’appelle Vinted. Apparemment c’est archi connu mais moi j’ai découvert ça il y a 15 jours... Quand j’étais petit ma mère disait aux autres mamans “Alexis, il prend son temps”, ça voulait dire "il est un peu lent mais ça va, il est pas diagnostiqué". Bah 30 ans plus tard même constat...

En tout cas ça marche super bien comme appli ! En 20 minutes j’ai vendu deux gilets ! J’ai des belles pièces comme on dit dans la mode, n’en déplaise à certains autour de cette table.

