Ça va bien vous allez bien?

Bon bah moi ça va aussi mais il y a un truc qui commence à m’énerver sérieusement en ce moment : c’est le port du masque. Ah ouais... je suis pas anti-masques, mais j’en peux plus...

Avant j’avais les yeux bleus, maintenant j’ai les yeux buée, à cause de la condensation sur mes lunettes en permanence, j’ai l’impression de conduire une voiture qui n'a plus de dégivrage, j’traverse l’hiver en Méhari, hier j’étais chez le boucher, en fait j’étais chez le fleuriste, j’ai mangé des clématites à midi, j’peux faire Koh Lanta l’année prochaine ça va j’suis prêt !

"Quand il ne trouve pas de poisson, ce sont des fleurs que mange Alexis ! Toute la tribu des rouges est stupéfaite..."

Non mais lunettes masque c’est la double peine. Vous vous avez de la chance, vous n’en portez pas, à part Daniel qui les pose en haut de son crâne depuis qu’il a vu un tuto beauté spécial grand front sur internet. Mais moi j’en peux plus, en plus j’ai pas une tête à masque, parce qu’il y a des têtes à masque faut l’savoir, comme y a des têtes à chapeau. Moi j’ai un visage trop anguleux pour un masque, mon p'tit frère il m’appelle mulot... Et tout le monde se marre dans ma famille… Pas un pour lui dire arrête, laisse-le ronger en paix. J’ai envie d’lui dire : "mais tu t’es vu toi avec ta tête de…" mais le problème c’est qu’il est beau le p'tit con, il a fait main basse sur la génétique chez nous. Vous avez remarqué que les derniers c’est toujours les plus beaux? Tu sors avec la grande soeur, tu tombes amoureux d’la p'tite soeur, grand classique.

Non, le masque ça va bien aux gens qui ont une tête un peu plate... Bah par exemple les ch… Ouais, euh non ça j’l’avais rayé, si je la dis on va devoir arrêter l’émission maintenant et la reprendre demain. Et demain c’est samedi, Nagui bosse pas.

Dire qu’au début fallait pas en porter… Elle devient quoi Sibeth N’Diaye? Moi j’aimais bien quand elle disait que ça servait à rien.

