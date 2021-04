Dans cette chronique, Alexis le Rossignol nous raconte ses aventures du week-end dernier au rayon huisseries d'un magasin de bricolage.

Et bonjour’z à tous !

Ce week-end j’suis allé dans un magasin de bricolage, ça change des supermarchés, déjà ils vendent pas de saucisses… Alors qu’ils devraient, ils vendent des barbecues... Ce seraient des ventes faciles, t’as un client qui vient de lâcher 300 euros dans un Weber, tu lui dis voulez-vous des chipos? à mon avis ça part, c’est comme dans les librairies, ils devraient vendre des lampes de chevet… Et dans les bureaux de tabac, qu’est-ce que ça coûterait de vendre un peu d’shit hein… Sachant qu’ils vendent des grandes feuilles à rouler, autant compléter l’offre.

Sinon moi c’que j’aime beaucoup dans les magasins de bricolage, ce sont les petites télés au bout des rayons qui diffusent en boucle des pubs pour des produits, avec une voix off qui dit « verre, pneus, céramique, poissons panés, la colle lokite 3000 colle tout. Avec lokite 3000, dites adieu aux clous et aux vis » Et toi t’es là "ah oui, adieu les vis..."

Bref, moi j’voulais acheter des poignées et de la peinture pour une commode donc je vais au rayon huisseries, et là j’vois un vendeur qu’a l’air de s’y connaître, parce qu’il a des lunettes et un petit cordon derrière la tête, et ça, ça ne trompe pas, en plus il s’appelle Jean-Marc, et les Jean-Marc, en bricolage, ils touchent.

En livraison Uber Eats un peu moins par contre, donc j’lui dis : "bonjour, je cherche des poignées", il me dit : “oui, c’est pour quel usage?”

“Comment ça quel usage? Je sais pas… Usage classique quoi, pour tout ce qui est ouverture et fermeture quoi…”

Il me dit : “d’accord, alors j’ai les poignées cylindres et les poignées plates, mais personnellement je recommande la poignée cylindre, en terme de prise en main c’est c’qu’on fait de mieux”.

"Ah bon? Les poignées plates c’est pas bien ?"

“Si, mais si vous voulez, le problème de la poignée plate, c’est qu’elle peut facilement vous glisser entre les doigts, imaginez, vous venez de vous laver les mains, vous voulez ouvrir un tiroir, vos mains sont à peine égouttées, il y a encore un peu de savon dessus, hop ça glisse… Alors qu’avec les poignées cylindre vous n'avez pas ce problème là.”

Là j’ai dit : "d’accord, mais moi souvent j’me sèche les mains avant d’ouvrir un tiroir."

Il me dit : « oui? mais imaginez le jour où vous n’avez pas de torchon sous la main, parce qu’il est dans le tiroir, là vous êtes coincé... »

Et la j’ai dit : 'ah oui, très juste."

Je pensais pas valider ce genre d’arguments dans ma vie, mais dans ma tête je pensais encore à loctite 3000, rapport au fait que j’ai jamais pensé à coller deux poissons panés entre eux…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !