Bonjour la famille, j’espère que vous allez bien !

Allez, petit blind test pour démarrer... ("I shot the sheriff") Wow, vous êtes trop forts!

Chronique spéciale Bob Marley aujourd’hui, parce qu’il est mort il y a 40 ans cette semaine…

Je sais pas vous mais moi je sais jamais si je dois être heureux ou triste quand on célèbre la date anniversaire de la mort d’une personne... Célébrer, anniversaire, mort… Il y a trop de signaux contradictoires dans une même phrase.

C’est comme quand tu apprends que les remontées mécaniques rouvrent… mais le 19 mai…

Tu fais “yeah, enfin !” puis juste après “bah… ça sert à rien”... et puis finalement tu te dis “heureusement que j’avais pas prévu d’y aller…”

Sinon cette semaine j’ai réalisé que Bob Marley était mort la semaine de l'élection de François Mitterrand… J’avais jamais fait le rapprochement. Naïvement j’ai toujours cru que les gens que je voyais pleurer sur les images d’archive le jour de l’élection de Mitterrand pleuraient de joie… Si ça se trouve ils pleuraient parce que Bob Marley était mort. Ou il y avait quelqu'un qui coupait des oignons place de la Bastille… C’est là que tu réalises qu’on fait dire ce qu’on veut aux images.

Sinon contrairement à Morgane, moi j’aime bien Bob Marley. D’ailleurs à l’époque où j’étais lycéen j’aurais aimé être chanteur de reggae. Donc j’ai passé un bac S, option rasta blanc… ça consistait à aller en cours et à tenter de se faire une petite dreadlock sur le côté comme ça… et puis j’ai échoué, pas assez de longueur, pourtant j’ai pas mal de points communs avec Bob Marley : déjà il est métis, comme moi. Sa mère était jamaïcaine, son père anglais. Moi ma mère est de gauche et mon père est de dr… de dr… merde, j’arrive pas à le dire.

Ensuite il adorait jouer au foot, et j’aime bien ça aussi. J’ai lu dans Ouest France cette semaine qu’il avait joué contre des joueurs de FC Nantes le matin d’un concert, en 1980.

Donc apparemment à l’époque, quand tu débarquais pour jouer dans une ville, tu pouvais jouer au foot avec des joueurs pros. Alors moi je joue à Caen le dimanche 30 mai donc si les joueurs sont chauds, je veux bien échanger quelques balles avec eux...

Et je vais reprendre à Paris en juin donc MBappé, va t’échauffer.

Ce qui est fou chez Bob Marley c’est qu’il a été l’un des premiers à faire du reggae et depuis, bah personne n’a fait aussi bien. C’est un peu comme si le premier type à faire du saut à la perche n’avait jamais été battu depuis. “Et maintenant, Renaud Lavillenie pour une barre à 1m40. Attention… Belle prise d’élan, il plante sa perche, il monte… Et non, il est passé sous la barre…”

Est-ce que ça vous fait rire ? Pas beaucoup...

