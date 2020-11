Alexis nous livre ses observations sur la Garde républicaine

Ça va bien vous allez bien ?

Alors aujourd’hui messieurs dames je n’ai pas une mais deux chroniques à vous proposer !

Incroyable ? Non, confiné…

Lundi je me suis fait une to do list pour la semaine et en fait j’avais juste “écrire chronique”

Du coup pour que ça fasse pas trop vide j’ai rajouté manger, dormir et prendre une douche vendredi matin.

Alors...

J’ai d’abord une chronique sur la vie de quartier et notamment sur mon primeur qui s’obstine à croire que je suis prof - bon c’est un peu banal comme chronique mais j’pense qu’il y a deux trois vannes correctes.

Et une chronique un peu euh… bah un peu banale aussi sur la garde républicaine, vous savez les gendarmes qui se baladent à cheval dans Paris.

C’est vous qui voyez, moi j’pense qu’il y en a une qui est légèrement plus drôle que l’autre, mais je vous dis pas laquelle.

Qu’est ce qui vous intéresse ? Madame Flament c’est vous qui décidez…

Ok, alors si vous riez moyennement c’est parce que vous avez pas choisi la bonne !

Allez, c’est parti !

Musique !

Alors ? Ça nous met en jambe cette petite musique militaire non ? Alors comme ça France Inter c’est une radio de gauchos… je suis réserviste moi, bien sûr, parce qu’il paraît qu’on bouffe bien à l’armée.

Vous voyez ce que c’est la garde républicaine ? C’est les gendarmes qui gardent la république… mais à cheval…

Alors la principale activité de la garde républicaine, bah c’est la balade hein. C’est vrai que quand on les croise on a un peu l’impression qu’ils ont pris un forfait promenade 1h dans un centre équestre.

Ils sont en patrouille mais tu sens que c’est pas la BAC. En plus ils sont toujours entre Saint-Paul et le Louvre, la seule différence avec des touristes c’est vraiment le cheval,

J’ai rien contre la garde républicaine, au contraire je trouve ça joli mais c’est vrai que quand je les vois je suis toujours un peu pantois, alors que je pantoise plutôt peu d’habitude, si on me dit qu’est ce qui te rend pantois, spontanément comme ça j’ai pas de réponse.

Mais quand je les vois je me dis qu’est-ce qu’ils font encore là eux ?

Parce que la garde républicaine ça date de Napoléon, d’ailleurs Pierre-Jean Chalençon a acheté deux gardes républicains dans affaire conclue.

Sauf qu’en 2020 on a quand même largement remplacé les chevaux par des voitures. Les meilleurs alliés de la garde républicaine en cas de course poursuite avec des malfrats c’est les bouchons quoi.

C’est rare qu’un voyou dise “quand les gardes républicains m’ont pris en chasse sur le périph j’ai su que j’étais foutu”

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !