Alexis le Rossignol a une théorie : dans un entretien d'embauche, si tu veux vraiment savoir à tu as affaire, il suffit de regarder les suggestions de vidéos que reçoit la personne sur YouTube...

Et bonjour z' à tous,

Moi j’aime bien me lever tôt le matin, parce que je trouve qu’on fait plein de choses le matin, quand la ville est encore endormie, mais j’aime pas me faire violence non plus, donc ce matin, j’me suis réveillé à 9h et demie, comme tous les matins, et jusqu’à présent la matinée est plutôt bonne,

J’ai même eu le temps de prendre une douche, franchement je m’demande ce que j’aurais pu faire de plus… Boire un café éventuellement mais il y en a ici, passer aux toilettes mais il y en a ici, il ne manque plus qu’un grille-pain pour les tartines à France Inter…

Avant d’faire des blagues, j’bossais dans l’monde du travail, et il y avait carrément une douche au bureau, pour les gens qui couraient entre midi et deux… Moi j’l’utilisais le matin, pour me réveiller - les gens me disaient : “tu cours de bonne heure toi..” J’disais : “oui oui”...

En fait le problème de la Bande Originale, c’est que ça commence à 11 heures, et moi j’arrive jamais à faire un truc avant. Vous me direz, j’suis là qu’un fois par semaine, ouais… Mais après c’est un rythme hein...

C’est pour ça, parfois quand j’ai un rendez-vous à prendre, j’essaie de le prendre à 9h du matin, ça me pousse à me lever tôt - ensuite je rentre chez moi, j’me dis “dis-donc, matinée prolifique”, et j’m’accorde un temps calme, à savoir une petite sieste.

Par contre j’ai une mauvaise habitude pour m’endormir moi, c’est que je regarde des vidéos sur Youtube, au lieu de lire par exemple, et j’ai pas du tout d’idée de vidéo à regarder, c’est un peu Youtube qui décide : je regarde les suggestions et je clique.

Du coup, souvent, j’m’endors en regardant des épisodes de "Faites entrer l’accusé", dès qu’il y en a un nouveau, YouTube me le propose, pareil dès qu’il y a une nouvelle recette de François-Régis Gaudry, YouTube pense que j’adore regarder des histoires de tueurs en série en mangeant des pâtes en fait.

Moi j’ai une théorie, c’est que si tu veux vraiment savoir à qui t’as affaire, tu regardes les suggestions qu’il a sur YouTube, dans un entretien d’embauche ça ne trompe pas.

“Alors sur votre CV, vous dites que vous aimez la philosophie, le monde des religions et le design, vous pouvez ouvrir Youtube svp ? Merci…"

Vega Missyl : Etienne le bolideur, fan de bolidage… ça c’est le côté design? D’accord… vous aimez le tuning en fait...

Alors ensuite… Sylvain Pierre Durif, le Christ cosmique… ça c’est pour le côté religion?

Jean-Claude Van Damme, moments cultes… OK, et donc ça c’est la philo...

Bah super!

Ce que je veux dire, c’est que sans le vouloir, j’ai réussi à piéger YouTube ! Parce que depuis, tous les jours il m’envoie des vidéos de monocycle, en pensant que je suis devenu fan, et moi je les regarde toutes, en disant : “ahah ça m’intéresse même pas ! ”... Comme quoi c’est très con un algorithme hein.

Voilà…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !