Il y a deux ans, Alexis le Rossignol s'était retrouvé enfermé dehors, l'occasion pour lui de faire une chronique sur les serruriers. Eh bien ça lui est arrivé de nouveau.

Bonjours à tous,

Ça va bien?

Vous vous souvenez il y a deux ans quand j’ai fait une chronique sur les serruriers parce que je m’étais retrouvé enfermé dehors? Et bah ça m’est encore arrivé cette semaine.

Deux ans c’est un bon cycle pour refaire une chronique, non? En plus selon les tweets de Lorange Bloch, on a gagné environ 6 millions d’auditeurs depuis 2019, donc il y a pas mal de gens qui ne l’ont pas entendue.

Donc enfermé dehors, acte 2.

Alors il y a des variantes quand même :

Le personnage principal, le héros devrais-je dire, bah c’est le même, c’est moi, en revanche ça ne m’est pas arrivé chez moi, ça m’est arrivé chez une amie qui m’avait prêté son appartement en début de semaine - rapport au fait que chez moi j’ai pas de chauffage, l’été ça va mais l’hiver c’est chiant.

Non mais quand j’ai loué en septembre je me suis dit je fais une affaire, 700 euros charges comprises en plein Paris c’est nickel, et puis au mois de décembre j’ai relevé un détail, c’est que j’avais vachement froid quand même.

Ça paraît idiot comme question "est-ce qu’il y a du chauffage dans l’appartement?”, mais pensez-y... Je ne comprenais pas pourquoi il y avait trois grille-pain dans cet appart... Bah j’ai compris!

Quand je travaille, j’en mets un couché par terre face à mes pieds, l’autre couché sur la table face à mes mains et le dernier sous ma chaise.

Donc une amie m’avait prêté son appart, et mardi après-midi elle est rentrée, il pleuvait, elle avait froid, elle avait très envie d’arriver chez elle, vous voyez la scène quoi, donc moi sympa, je sors de l’appartement pour l’aider à monter son sac, sauf qu’au moment où je sors, je pense à la clé, je me retourne et je vois la porte se fermer… Elle ne m’avait donné qu'une seule consigne par rapport à son appart : faire gaffe aux clefs.

Et là je vois dans son regard un mélange de haine et de regret de m’avoir rencontré un jour.

