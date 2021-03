Ce matin, l'invité de la Bande Originale est l'écrivain, économiste et haut fonctionnaire Jacques Attali, ce qui a donné envie à Alexis le Rossignol d'écrire une chronique politique.

Et bonjour z’ à tous !

Etant donné qu’on reçoit Monsieur Attali, moi j’ai écrit une chronique politique aujourd’hui, ça vous va ? Ouais ça vous va ? De toute façon, c’est pas chronique ou chanson à la guitare…

Non mais ce week-end, je suis tombé sur deux émissions dans lesquelles les invités parlaient du second tour entre Macron et Le Pen en 2022, et moi j’étais là : “Ah ouais, déjà? Donc c’est acté en fait ? On va y avoir droit aussi à la prochaine ?”

Bah à ce moment-là, on zappe le premier tour et on passe au deuxième direct, ça fera moins de bulletins de vote à imprimer, bonne nouvelle pour la planète…

On ne peut pas être un peu optimistes là ? Les médias ce sont ces invités qui arrivent chez toi, toi t’as fait une quiche et eux avant même de t’avoir dit bonjour ils te disent dis-donc, ta quiche, elle serait pas en train de brûler là ?”

À force de nous dire que le second tour ça va être Macron contre Le Pen, bah c’est c’qui va se passer, les gens diront "bah ouais pourquoi, y’avait d’autres candidats ? Ah j’les ai pas vus…"

Du coup, moi je propose un truc pour les prochaines élections, ouais ouais ouais…

Déjà pour commencer, je propose qu’on organise un pré-vote, pour savoir si on veut que le candidat sortant se représente : avec une appli : "stop ou encore ?" Un genre de "Stop Covid" mais qui marche, avec Vincent Perrot en fond d’écran, et on juge son quinquennat...

Pourquoi pas ? On note tout aujourd’hui… L’autre jour, j’étais dans un parc, on m’a proposé de noter l’herbe, j’ai dit franchement, elle m’a mis bien… Donc voilà, notons le Président sortant, avec des critères :

- économie : 0 étoile, très mauvais, 5 étoiles, excellent.

Pareil avec le social, la culture, la santé et l’international. Et avec dans le cas de Macron, une question bonus : que pensez-vous de l’opération de communication avec les Youtubeurs Mcfly et Carlito ? Deux réponses possibles :

Réponse A : on nous prend vraiment pour des cons.

Réponse B : est-ce qu’on nous prendrait pas pour des cons ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !