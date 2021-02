Alexis le Rossignol aimerait bien être dans la tête de Patrick Balkany une fois dans sa vie pour voir ce que ça fait de s’en foutre, de tout, tout le temps… être au-dessus du qu'en-dira-t-on et avoir cette capacité à être cool…

Et bonjourt' à tous,

Cette semaine je vais vous parler des jours qui rallongent. Après la neige et du verglas, je crois que j’ai trouvé ma formule gagnante : des chroniques sur le temps.

Non mais c’est vrai, autant le couvre-feu à 18 heures pendant l’hiver ça allait, ça nous donnait une bonne raison de rester au chaud, enfin pour ceux qui ont du chauffage, autant quand il commence à faire beau et que les jours rallongent, je ne sais pas vous mais moi j’ai presque envie d’en profiter un peu.

Ça fait combien de temps qu’on a pas un peu pris le soleil là ? Hier soir j’ai mangé une boîte de vitamines D avec du pain tellement j’ai des carences. C’était pas mauvais… par contre j’ai bu beaucoup d’eau et je me suis relevé trois fois cette nuit.

Quand j’étais gamin, j’avais le droit de regarder uniquement la première mi-temps des matchs de foot à la télé, après fallait que j’aille me coucher. Et j’avais toujours un sentiment amer quand il y avait 1-1 à la mi-temps et que ça terminait en 4-1.

Pensées pour tous les gamins qui n’ont pas vu les buts de M'bappé hier soir mais qui ont prétendu le contraire ce matin pour pas passer pour des bolosses - j’ai fait ça toute mon enfance, j'pourrais écrire un livre qui s’appellerait "Comment parler des buts que l’on a pas vus ?"

Bah là avec le couvre-feu j’ai le sentiment de revivre ça : vers 17h30 on voit se profiler une belle fin d’après-midi, mais non, rideau, faut rentrer. Heureusement il y a des gens qui continuent à nous divertir, et ça fait du bien : vous avez vu le message de Patrick Balkany pour sa femme le jour de la Saint-Valentin ? Mais ce génie!

Pour ceux qui sont passés à côté de l’info, il a fait inscrire : "À toi Isabelle, joyeuse Saint-Valentin, je t’aime, Patrick”, sur un panneau d’information à Levallois.

