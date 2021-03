Aujourd'hui, l'invité de la Bande Originale est le comédien Thierry Lhermitte, ce qui a donné envie à Alexis le Rossignol d'écrire une chronique cinéma, enfin, sur le casting !

Et bonjour’z à tous, ça va bien?

Bon, étant donné qu’on reçoit Monsieur Lhermitte aujourd’hui, j’ai écrit une chronique cinéma, enfin sur le casting en fait, pourquoi ?

Parce que mardi j’suis allé à un casting pour une série, enfin à un callback de casting, le callback pour les auditeurs qui ne savent pas c’que c’est, c’est quand tu as passé la première étape du casting et qu’ils veulent te revoir, donc c’est bon signe, mais ça veut pas dire que tu vas être pris.

Exemple ? Moi : spécialiste callback, 6 callbacks l’année dernière, aucun rôle.

Vous m’avez vu dans "Énorme" ? C’est normal, j’ai échoué au callback... Au final ils ont donné le rôle à Marina Foïs…

Donc j’étais à un callback, pour le rôle d’un homme de 37 ans - moi - qui aime les oiseaux - bon bah, les oiseaux c’est la famille, j’suis parrain d’un petit pigeon moi, Jason il s’appelle, Jason Pigeon - et ce personnage pour lequel je passais le callback, il a aussi du mal avec les filles…

Autant parfois j’vais à des castings, en me disant "allez, oublie que t’as aucune chance, sur un malentendu ça peut marcher...", autant là, j’étais serein ! Tu te vois bien dans ce rôle de looser sentimental ? Oui oui, j’vois à peu près très bien en quoi ça consiste.

Et finalement non… ça ne s’est pas si bien passé que ça. J’ai dû mal comprendre, j’pensais que mon personnage était un peu bourru, un peu ours, en fait il est efféminé et sensible… Franchement, pendant les premières scènes ils me regardaient bizarrement, genre pas convaincus…

Et moi plus ils me regardaient bizarrement, plus j’en remettais une couche, limite en forçant un peu sur la voix et en élargissant les bras, pour faire le mec carré… Au bout d’un moment, la directrice de casting m’a dit : “c’est bien, on va s’arrêter là… Juste pour info, il y a quelques scènes de nu dans le film, ça ne te dérange pas ?”

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !