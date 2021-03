Aujourd'hui, Alexis Le Rossignol s'essaie à la chronique littéraire et nous parle du livre "La vérité sur l'affaire Harry Québert" de Joël Dicker qui a été son livre de pandémie.

Et bonjour’z à tous,

J’vais arrêter de dire ça parce que j’ai reçu une lettre d’une dame qui m’a dit que son fils avait écrit "bonjour maman" avec un s à bonjour…Alors s'il y a des jeunes qui nous écoutent… Bonjour ça prend un s quand c’est suivi d’une voyelle uniquement, pour faire la liaison... Sinon on n'en met pas… C’est pas compliqué quand même. Rien qu’à l’oreille ça s’entend. Par curiosité je lui ai dit : “il a quel âge votre fils ?” “21 ans” elle m’a dit, “il est en fac de lettres mais actuellement la fac est fermée…”

Ah… et c’est moi qu’on m’accuse? Forcément les cours à distance ça a des conséquences… Les chirurgiens de la promo 2021 en fait ils auront un niveau boucher en sortant : “eh, qu’est-ce qu’il y a autour de ma cuisse docteur ?” "Bah d’la ficelle pourquoi ?"

Fin de l’introduction.

Bon ça va sinon ? Moi je suis content parce que j’ai fini un livre de 800 pages hier, que j’avais commencé en février… 2020. C’est "La vérité sur l’Affaire Harry Québert", de Joël Dicker… vous l’avez lu ?

Ça a été mon livre de pandémie. On était en guerre et c’était mon arme. Un jour le virus il est venu chez moi, j’l’ai vu tournoyer là, j’ai pris mon Harry Québert, bim ! Sur le coin d’la gueule…

Après un coup d’aspirateur, ni vu ni connu.

Alors moi ce bouquin je ne sais pas quoi en penser. On en parlait l’autre jour avec Morgane et Leila, parce qu’on parle entre les émissions, on est une vraie bande, et Morgane a dit qu’elle avait bien aimé alors que de son côté Leila a dit je cite « vous faites chier à parler littérature, il reste un peu de champagne ou Daniel a tout bu ? »

Daniel avait tout bu.

Moi je ne sais pas si j’ai aimé ce livre ou si c’est le fait d’en avoir tant entendu parler et d’avoir passé tant d’heures dessus qui fait que je m’auto-persuade qu’il est bien, la lecture c’est un peu comme l’amour quand on y pense, non mais c’est vrai, j’imagine que quand tu passes des années avec quelqu’un, à un moment donné tu te dis "bon bah l’amour ça doit être ça, il y a un côté allez, ça fait 30 ans, désormais on ira au bout…" non?

Quoi? J’ai plombé l’ambiance là ? Oh les sensibles… La vie de couple en vieillissant c’est "chérie j’vais au pain, chérie j’suis dans l’jardin, on mange quoi c’midi", non?

OK, OK j’parle du livre…

800 pages… Pendant toute la lecture je me suis dis "t’inquiète pas, c’est long, mais t’en feras une chronique"…

C’est le vice du métier de chroniqueur ça, parfois on pousse le truc en se disant, c’est pas grave, j’en ferai une chronique. Trois mois sans chauffage cet hiver, tout ça pour pouvoir le placer deux fois… Alors que personne n’est venu vérifier en plus… mais j’arrive pas à mentir dans mes chroniques moi… J’en parlais l’autre jour à Nicolas… Nicolas Sarkozy pardon, et j’lui disais : "comment tu fais toi ?"

En lisant, j’me suis quand même un peu demandé si j’étais pas en train de perdre du temps de vie… Parce que c’est fluide, c’est facile à lire et c’est hyper prenant, c’est vraiment le best-seller bien foutu quoi, sauf que plus je tournais les pages et plus j’avais l’impression qu’il en restait, et plus je me disais « mais cette histoire, elle n’est même pas vraie, j’vais passer 20 heures à lire pour comprendre qui est l’assassin d’une gamine qui n’a jamais existé ? »... Alors que je pourrais regarder une série sur Netflix !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !

