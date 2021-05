Alexis le Rossignol nous le dit : en 2020, l’expression de l’année c’était “c’est pas très Covid ça...” Mais l’expression de 2021 ça va être : “oh ça va… Maintenant avec les vaccins c’est bon !”

Bonjour'z à tous,

Bon bah ça y est, c’est reparti, les cinémas, les boutiques, les terrasses...

Incroyable mais vrai : les gens qui depuis le début disaient « allez, ça va bien finir par s’arranger » ont fini par avoir raison…

En même temps en disant ça, ils avaient pas pris trop de risques, c’est comme les journalistes qui écrivent « le 21eme siècle sera africain… ou ne sera pas »… T’as envie de leur dire : « bah ça va, tu vas pas t’enrhumer par les oreilles en disant ça toi… »

Sinon cette semaine c’est la Pentecôte, en ce moment les gens sont dans leurs voitures, direction la location au bord de la mer, au volant papa fait semblant d’avoir l’air frais alors qu’il a pris six pintes en deux heures au V&B hier soir, il est rentré bleu métal mais il s’en fout : il a fêté dignement le fait de pouvoir reprendre l’apéro sur le parking d’un centre commercial, et c’est tout ce qui compte. Six mois qu’il passait devant tous les jours en ruminant : « quel gâchis, placé où c’est placé... »

J’ai vu pas mal de gens s’embrasser aussi hier soir, tout en disant “oh ça va, maintenant c’est bon hein...”

En 2020, l’expression de l’année c’était “c’est pas très Covid ça...”, les gens voyaient un bol de cacahuètes, « Oh, c’est pas très covid ça »... mais l’expression de 2021 ça va être : “oh ça va… Maintenant avec les vaccins c’est bon !”

"Mais t’es vacciné toi ?" "Non mais bon, on les a quoi…"

Pour inaugurer les festivités hier matin, Macron et Castex ont pris un petit café en terrasse, en toute discrétion. Autour d’eux il y avait trois gardes du corps et quatre intermittents qui jouaient les clients, ils ont pris leur premier cachet depuis mars 2020, ils ont dit “vraiment ?”, Castex leur a dit : “oui, vraiment, cette fois-ci c’est pas une blague”.

