Ce matin, Alexis nous donne son avis sur les caricatures

Alors moi j’ai pas fait 60, Montreuil pareil, jamais invité… Montreux pardon.

J’ai passé un casting pour jouer un sociopathe dans une série sur France 2, même pas pris pour ça.

C’est fou comme l’expression « avoir un physique de radio » prend tout son sens parfois.

En plus cette semaine un auditeur s’est amusé à dessiner les chroniqueurs sur Instagram, alors Nagui il vous a fait avec un manteau de fourrure, on se demandait de ce qu’ils avaient fait des peaux des visons tués au Danemark. Et bah maintenant on sait.

Moi il m’a fait un nez interminable et il m’a mis dans la rue en train de mendier. J’ai fait ahah très drôle.

Et le pire c’est que quand tu es caricaturé, tu as beau dire « mais attends ça me ressemble pas du tout », bah en fait si.

La caricature de Guillermo c’est un sexe avec des cheveux, franchement on le reconnaît direct.

Moi j’aime pas du tout les caricatures, je comprends pas le principe de payer pour se voir moche. J’veux dire, est-ce qu’on est obligé de grossir le trait quand le trait est déjà grossier ?

En plus quand tu fais ça t’es assis sur un tabouret et t’as des centaines de touristes qui passent derrière le dessinateur et qui sont là “c’est vrai qu’il a vraiment de très très grandes oreilles ce monsieur, oh là là si ça se trouve il nous entend”

Et la dame tu crois qu’elle suce un noyau de pêche ou elle a vraiment des grosses joues ?

Ou alors ils regardent le dessin pis ils regardent le modèle et ils font (pouce vers le haut) : « Vachement bien ! Très ressemblant »

Comme si le moment où le caricaturiste retourne la feuille était pas suffisamment dur à vivre.

Moi j’imagine le nombre de gens qui n’avaient pas de complexes avant la caricature et qui depuis se regardent tous les matins en se disant oh la la, je ressemble à ça. Je comprends pas ceux qui le font en couple non plus, vous avez ramené quoi de Paris ? Un dessin de nous en moches ?

Qu’est ce qu’on fait d’une caricature quand on se sépare ?

« Je prends Benjamin, tu gardes le dessin moche »

