Ce matin, Alexis décrypte l'émission "Cauchemar en cuisine"

Ça va bien vous allez bien ? Moi aussi ça va.

Ça va parce qu’hier j’ai regardé un épisode de « Cauchemar en cuisine », et quand je vois cette émission je me dis en fait moi ça va. Non mais parce que c’est quand même la double peine cette émission.

Non seulement ils ont du mal avec leur resto mais en plus ils se tapent Etchebest pendant deux jours.

Etchebest c’est quand même le seul animateur dont on se dit qu’il est capable de taper des candidats. Si un jour je tombe sur un article qui dit “Un animateur s’en prend violemment à un participant”, je suis désolé mais spontanément j’vais penser à lui.

Je pense qu’il est pas méchant dans la vraie vie, mais il le cache vachement bien. En plus physiquement on voit qu’il finit ses assiettes, du coup c’est vrai qu’il fait peur…

« Allez là, qu’est-ce que tu fais Michel, tu bouges pas !!

- J’me suis pissé dessus chef »

Et après il commente en voix off :

« Non mais j’hallucine, Michel n’en branle pas une depuis ce matin, et maintenant il se pisse dessus, je me demande vraiment c’que j’vais pouvoir en tirer »

Est-ce que comme moi vous pensez que le cauchemar il commence quand lui il arrive en fait ? Avant y a pas de cauchemar, c’est juste un resto qui tourne pas comme y en a des milliers en France. Mais lui il ouvre la porte et il dit bonjour, le cauchemar commence ! Cauchemar je trouve que c’est pas approprié d’ailleurs, parce que quand tu fais un cauchemar, en général tu te réveilles, et le cauchemar est terminé. Sauf que là quand ils se réveillent le deuxième jour, il est encore là !

Alors de temps en temps y a du suspens quand même, c’est quand il dit “Je sais pas si je vais revenir demain”, et là ils lancent la pub.

Sauf que si t’attrapes le programme télé tu vois bien que l’émission elle reprend après la pub, bah oui…

Alors le premier jour il commande, il goûte et puis il dit ok, en cuisine c’est la cata, demain on va tester le service, je vous blinde le resto à midi. Ils s’en sortent pas avec une, lui il leur met 30 personnes.

Et le lendemain il leur dit « Bon bah vous avez fait d’la merde » et eux ils sont là « Bah oui, 30 fois plus qu’hier en fait… c’est dans notre ADN »

Souvent y a un problème de casting en fait, à l’origine c’est un couple qui a voulu ouvrir un resto, mais lui il est tourneur-fraiseur et elle elle est secrétaire médical, et en cuisine ils ont mis leur pote Dédé, 54 ans, qui lui cuisine bien mais pour 4 en général, et sa spécialité c’est les oeufs mimosas. À moins de tout miser sur l’entrée, ça fait léger…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !