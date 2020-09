Ce matin, Alexis nous raconte comment il a fait ses courses samedi dernier...

Samedi dernier je suis rentré de soirée vers 9h du matin. Ça m’arrive pas souvent mais j’aime bien parce que dans ma tête je me dis pas “merde, il est super tard…”, j’me dis “cool, t’es rentré tôt.”

Et je suis content, je sens que la journée commence bien!

En plus le samedi matin les gens sont détendus, ils promènent leur chien, ils prennent des petits cafés en terrasse, ils se disent bonjour, y a de la bienveillance… on dirait la bande originale quand je suis pas là.

Bref, je marche vers chez moi mais à un moment je me souviens que j’ai plus de dentifrice à la maison, et moi j’aime pas me coucher sans m’être brossé les dents, et c’est pour ça que je suis sorti toute la nuit d’ailleurs.

Donc il est 9h du matin, je rentre chez moi mais avant je décide de passer par le Monoprix qui est à côté de chez moi. En arrivant, je vois 3 grosses poubelles pleines à craquer de fruits et de légumes: là j’me dis ça a changé Monop, avant y avait des présentoirs... et c’était pas dans la rue...

Les poubelles elles débordaient, y avait des barquettes de fraises, des framboises, du raisin, des navets, des carottes, des haricots verts, des courgettes et des tomates cerises… bio… tout ça à la poubelle!

Et c’était pas des légumes pourris! Y avait deux-trois laitues qu’auraient pas passé la journée mais sinon ça allait.

Du coup j’ai fait quoi? À votre avis?

Bah j’ai attrapé une cagette et j’ai fait mes courses…

Et à ce moment-là, y a un monsieur du magasin qui sort, il jette d’autres légumes dans la poubelle, il me regarde et il me dit “vous faites pas de la télé ou de la radio vous?”

On me reconnaît jamais dans la rue hein! Et bah faut que je sois en train de faire les poubelles quand ça arrive…

Et il commence à me parler, l’air de rien, devant les poubelles… Il me dit "j’aime bien ce que vous faites, c’est décalé, on sent que vous avez pas une vie extraordinaire"...

Et moi je suis là “bah non, pas trop non… merci du compliment, moi aussi j’aime bien c’que vous faites...”

Il me dit “Ça a donné quoi votre demande d’augmentation?”

Ça c’est une phrase de mec qui écoute vraiment…

Et moi “Bah c’est en cours… 2021 peut-être...”

Il regarde ma cagette et il ajoute “vous allez pouvoir faire de la macédoine avec les légumes…”

Mais je lui dis “non, y a pas de petits pois”

Et puis il rentre dans le magasin, et moi je pars chez moi… Sauf que j’ai oublié mon dentifrice!

Donc je pose ma cagette sur un muret et je cours dans le magasin. Bon, dans le magasin je traîne un peu, j’hésite entre les dentifrices, j’essaie un déodorant, il me va pas, je le remets.

Quand je reviens, plus de cagette!

