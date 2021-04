Il y a un truc qui fascine Alexis le Rossignol et dont on ne parle pas : c'est que les gens ne spoilent jamais la fin des séries, la fin d’une série c’est le secret le mieux gardé à l’échelle du monde...

Et bonjour z' à tous !

Bon bah moi comme tout le monde ici j’ai regardé la série… Voilà, "L’École de la vie", y compris les épisodes qui n’ont pas encore été diffusés à la télé, c’est l’avantage de faire des chroniques ici, on a des codes pour voir des séries avant tout le monde, et après on se la pète en disant : “on ne va pas divulgâcher la fin mais regardez le troisième épisode ce soir chez vous, c’est vraiment super…” et pendant ce temps-là on regarde une autre série de France Télévisions que les auditeurs verront aussi une semaine après nous, enfin bref, on a des vies de rêve, entre nous et les instagrameurs à Dubaï il y a ça, c’est pour ça que quand Daniel parle des auditeurs il dit “les autres”...

Depuis un an on est aussi au courant des annonces du gouvernement un jour avant tout le monde. La preuve : quand on les reçoit, on se dit : « mais attends, mais c’est n’importe quoi ces règles », et le lendemain quand les gens les entendent à la télé ils disent : « mais attends, mais c’est n’importe quoi ces règles ! » C’est bien la preuve que c’est vrai.

D’ailleurs aujourd’hui Leïla pourrait balancer les dates de retour à la normale entre deux questions, mais elle ne le fait pas, question d’éthique professionnelle, elle est incorruptible ou alors il faut payer, et là elle lâche des infos, après c’est pas forcément fiable hein, parce que les scénaristes de la série Covid sont un peu capricieux, en plus ils viennent du monde de l’impro, enfin bref ça change tout le temps.

Pour en revenir aux séries, il y a un truc qui me fascine et dont on ne parle pas, c’est que les gens ne spoilent jamais la fin des séries, la fin d’une série c’est le secret le mieux gardé à l’échelle du monde, tu confies un secret intime à un pote, deux heures plus tard il le répète à un autre pote en lui disant “tu le gardes pour toi hein…” et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le monde soit au courant, mais la fin d’une série non, non, ça fuite jamais, si ça se trouve XDDL est caché dans une série, moi j’ai regardé "Breaking Bad" en 2020, à peu près 12 ans après tout le monde, tous mes potes l’avaient vu mais personne n’a spoilé… J’ai dû regarder les 6 saisons pour savoir que Walter White finissait par mourir… Merde… Non, non mais j’ai rien dit, j’ai rien dit… Le héros ne meurt pas à la fin, au contraire il va vachement bien, contre toute attente il se remet super bien de son cancer incurable, et il ouvre une école de surf en Arizona... Y a pas la mer mais après tout ce qu’il a vécu c’est un détail.

