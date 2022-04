Alexis a déménagé hier et comme il n'a jamais eu le Covid, il était seul ce qui lui a donné l'occasion de réaliser qu'il avait peut-être un léger syndrome de Diogène...

Bonjour à tous, et à chacun.

Ça va bien, vous allez bien ?

Ils vont bien, les nantis.

Bah moi j’ai mal au dos, parce que j’ai déménagé hier… Et oui, mes propriétaires sont tristes… Va falloir le trouver le prochain couillon qui leur louera un appart sans chauffage. Ils m’ont dit "vous revenez quand vous voulez", j’ai dit "il sera peut-être loué entre temps…", ils ont fait "oh… pas sûr". Y a des endroits qu’on quitte avec nostalgie hein, et d’autres non.

Alors j’ai mal au dos surtout parce que j’ai déménagé tout seul. Pour deux raisons. La première, c’est parce que pour moi un vrai ami, c’est un ami qui te demande pas d’aide pour son déménagement. Quel plaisir d’entendre un pote te dire j’ai déménagé hier, et de savoir qu’il a fait ça sans toi.

La deuxième c’est que j’ai jamais eu le covid, et la semaine dernière on m’a envoyé un article qui s’intitule si vous n’avez jamais eu le covid, c’est que vous n’avez pas d’amis. Donc bon. J’ai déménagé seul…

Et ça vous fait rire…

Remarque y avait des signaux, quand je jouais au foot, je faisais des passes et le ballon revenait jamais.

Donc hier j’étais tout seul pour déménager, mais bon, j’m’étais dit c’est pas grave, c’était un meublé et je possède pas grand chose, 3 cartons et ça sera fait. Pfff… J’ai mis la journée entière… Les voisins m’ont vu descendre les premiers cartons à 7h du matin, à leur retour du taf j’y étais encore. Ils m’ont dit “vous déménagez?”, non non, je fais prendre l’air à des objets.

Qu’est c’qu’on accumule comme trucs… A cause de cette petite voix qui nous dit "jette pas ça, ça peut servir" :

- les fringues : les jette pas, tes gilets… Ça peut revenir à la mode.

- les bouquins : Windows XP pour les nuls, c’est un peu épais mais on sait jamais.

- les sachets d’huile pimentée des pizzas, pareil, je garde, parait que ça se mange aussi avec le blé, le blé Ebly

- un CD de Chantal Goya chante Noël… "Toi mon doudou, mais où es-tu caché ? Toi mon doudou, arrête de te cacher…" que je peux pas écouter parce que j’ai pas de lecteur cd… Mais que je garde en souvenir de la fois où elle venue comme invitée dans l’émission. Une des meilleures émissions qu’on ait faites… Vous vous souvenez ? Elle était super cette émission. Bizarrement vous n’étiez pas là Nagui… Je dis pas que ça a à voir…

Alors parmi les choses qui ont pris de la place dans les cartons de déménagement, j’avais aussi :

- des couvertures d’avion. Ça c’est le réflexe de prolo numéro complémentaire… Couverture de la première classe évidemment, que tu prends discrètement au moment de repasser par la première classe quand tu quittes l’appareil.

