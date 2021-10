Alexis revient sur le « Clairefontaine de la cuisine » annoncé par Emmanuel Macron

Bonjour à tous,

Ça va bien vous allez bien?

Parfois je me dis que ça doit être sympa d’être président de la République. Ça saute pas aux yeux hein, mais il doit y avoir des moments agréables. C’est pour ça qu’ils cherchent à se faire réélire. Si c’était nul ils feraient un mandat et basta. Ça doit être sympa surtout quand tu sens que ton peuple t’aime, comme Kadyrov en Tchétchénie, qui vient de remporter les législatives dans son pays avec 99,7% de voix favorables…

Ça doit être un chic type ce monsieur, pour faire l’unanimité comme ça. Bravo à lui. D’ailleurs quand un président gagne un scrutin souvent le président français prend son téléphone pour le féliciter, mais là j’ai regardé l’agenda d’Emmanuel Macron et apparemment il l’a pas fait, donc voilà modestement je répare ce petit couac diplomatique

Bravo Ramzan.

Ça doit être sympa d’être président quand tu reçois les artistes pour les féliciter après les JO aussi… y’en a 80 devant toi, t’en connais 5 mais à chacun tu dis « bien joué… je sais pas qui vous êtes mais bien joué. » Et puis parfois ça doit être sympa quand tu fais des annonces cools.

Par exemple cette semaine Emmanuel Macron a annoncé qu’il voulait ouvrir un centre d’excellence dédié à la gastronomie, pour former des chefs, dans le but de faire rayonner la cuisine française à l’international. Bon bah annonce cool.

Et il a précisé « ce sera une sorte de Clairefontaine, mais pour la cuisine »… ça c’est pour faire comprendre aux gens qu’il parlait pas de l’ouverture d’un Courtepaille sur l’A6.

Ça aurait pu remarquez parce que Courtepaille c’est vraiment l’excellence à la française en bordure d’autoroute. Moi à chaque fois je prends andouillette, et j’ai jamais été déçu. Je suis pas le seul d’ailleurs, Jeanne Moreau elle est fan des andouillettes de Courtepaille aussi. C’est vrai, elle l’a dit une fois dans les grosses têtes. Ça a pas l’air mais mine de rien ce genre d’annonce c’est de la realpolitik : on se fait annuler le contrat des sous-marins ? Action-rédaction : on contre-attaque avec la bouffe. Pâté power !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !