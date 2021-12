Hier Alexis a regardé un documentaire qui s’appelle "14X8000", l'histoire d'un alpiniste népalais qui a pour projet de gravir les 14 plus hauts sommets du monde en moins de 7 mois ...

Bonjour z à tous, ça va bien vous allez bien?

Hier j’ai regardé un documentaire sur Netflix qui s’appelle 14X8000. Bon bah ça fait 112000, je sais pas pourquoi ils ont pas donné la réponse…14X8000 c’est un documentaire dans lequel on suit un alpiniste népalais qui a pour projet de gravir les 14 plus hauts sommets du monde en moins de 7 mois ; parce que ça a déjà été réalisé, mais en 7 ans. Bon, 7 ans pour gravir 14 sommets, ca laissait une marge quand même, c’était peut-être même pas un record, juste un mec qu’avait poussé un peu loin la rando...

Donc j’tombe là-dessus, j’me dis allez, joli projet, regardons ce jeune illuminé crapahuter dans les montagnes. Sauf que plus j’avance dans le documentaire, plus j’suis mal à l’aise, et plus j’me dis : "Est-ce que c’est pas un projet complètement con son truc?"

Je m’explique, au début du documentaire, il dit “je veux le faire en 7 mois, pour inspirer les gens”, mais de quels gens il parle quand il dit ça? Inspirer les gens… dès qu’un mec à tendance suicidaire se lance un défi où il a une chance sur deux de crever, il dit ça…

Je vais traverser l’Antarctique torse nu, pour inspirer les gens. Elle a bon dos l’inspiration … Et les journalistes ils sont là, ils relaient l’info… Pourquoi toujours vouloir valider un kiff perso par une justification sociale? C’est comme Greta Thunberg, à la base c’est juste une gamine qui veut faire du voilier… mais bien sûr.

Non mais c’est la mode, voilà, gravir des sommets de plus de 8000… on réserve sur internet, on passe au vieux campeur et c’est parti… Je sais pas si vous avez vu cette photo où on voit des centaines de grimpeurs attendre leur tour pour accéder au sommet de l’Everest… je me suis renseigné, en haute-saison y a jusqu’à 1000 grimpeurs par jour sur les pentes de l’Everest, c’est le Black Friday à la FNAC. Et qui c’est qui garde les gosses en attendant? Bah les femmes.

La femme elle a toujours le même rôle dans les grands exploits sportifs : attendre. Et prier pour que son mari revienne. T’as jamais une femme qui laisse ses gosses et qui dit “bon bah je reviens dans 7 mois, bon courage avec les jumeaux, j’ai mis du lait dans une tasse”.

Y- a p’t’être des exceptions mais pour mon papier ça m'arrange pas.

L’alpiniste en question dans le documentaire il dit “ma femme est formidable…” bah remarque… manquerait plus qu’il la trouve chiante…

