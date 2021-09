Cet été Alexis s’est passionné pour les jeux olympiques et maintenant, c’est le tour des jeux paralympiques

Bon, j’vous demande pas si vous avez passé de bonnes vacances parce que j’ai instagram, donc j’ai vu : et que je suis dans les Caraïbes… et que je suis à Marseille… et la Corse… et ça encore c’était que les vacances de Morgane… T’as bien envoyé du seum à tout le monde toi cet été. Ça rapporte une chronique par jour !

Moi j’en fait une par semaine donc j’ai passé l’été dans l’ouest, en juillet y avait des gens en doudoune sur la plage, ça choquait personne.

Un jour j’ai dit “il fait bon aujourd’hui…” Il faisait 16…

En fait cette année c’était un temps à regarder les jeux olympiques, et ça tombait bien parce que c’était les jeux olympiques. Alors qu’initialement c’était prévu l’année dernière... c’est quand même bien foutu cette pandémie.

En revanche c’était très tôt le matin les JO, c’est là que tu vois que le Japon c’est un pays bizarre.

En tout cas c’est beau à regarder le sport. La natation synchronisée…ça me fascine… ça me donne pas envie d’essayer parce que le chignon a l’air long à faire, mais réussir à être parfaitement synchro tout en ayant la tête en bas j’trouve ça incroyable.

