Alexis qui était en tournée en Bretagne le week-end dernier nous parle de la protestation des éleveurs de porcs, des agriculteurs et des problèmes du monde de l'agroalimentaire en général, et pour une fois il a une solution à nous proposer…

Bonjour z à tous!

Ca va bien? Vous allez bien?

En ce moment je mange beaucoup. Pas parce que j’ai faim mais parce que je suis en tournée, et je sais pas pourquoi mais les gens qui m’accueillent ont beaucoup d’attentions culinaires à mon égard. Ma loge c’est une charcuterie. Et plus l’heure du spectacle approche, plus j’ai le trac et plus je bouffe…

Les gens sont là : "Dis-donc t’as bon appétit."

Bah mettez-en moins, je mangerai moins. Après je suis louuurd sur scène, j’ai des relents en plein spectacle, les gens rient, ils pensent que ça fait partie du show… Comme si sur mon texte j’avais écrit “petit rot”.

Le week-end dernier j’étais en Bretagne, et en Bretagne les loges sont très bien garnies. Je dis pas ça pour foutre la pression aux salles qui vont m’accueillir dans l’Hérault ce week-end ou à Aix-en-Provence dans 15 jours mais les Bretons, ils placent la barre très très haut!

Alors dans le détail, j’ai eu des crêpes - la base - des madeleines, du caramel au beurre salé, de l’andouille - que j’ai roulée dans une chemise - depuis elle sent l’andouille, j’aime bien. J’ai eu du cidre aussi, de la bière, du far breton, des galettes bretonnes - mais en grosse quantité quoi…

J’ai pas compris, j’ai dit "c’est trop… ", ils m’ont dit "on est désolés mais y a un bingo demain dans la salle, et on a mis les lots dans votre loge"... Toujours sympa de jouer dans des écoles primaires.

Je vous raconte ça parce que l’ambiance dans les salles où j’ai joué contrastait avec ce qui se passait ce week-end en Bretagne. Parce que ce week-end en Bretagne, les éleveurs de porcs sont sortis dans la rue pour protester contre la hausse de leurs charges et la baisse du prix du porc au kilo, qui fait qu’à chaque bête qui part à l’abattoir, ils perdent de l’argent. De 15 à 20000 euros par exploitation et par mois selon "Ouest France".

D’où les opérations coup de poing retransmises à la télé, où on les a vus bloquer les accès des magasins Leclerc avec leurs tracteurs. C’est là qu’on voit que les tracteurs c’est quand même pratique pour les blocages… Plus que les voiturettes de golf par exemple.

En tout cas ce que je voudrais à travers cette chronique, c’est apporter mon soutien à Michel-Edouard Leclerc, qui a perdu deux jours de chiffre d’affaires à cause des paysans, alors qu’il se bat pour proposer des prix toujours plus bas, alors qu’il se bouge le uc pour qu’on puisse avoir le choix entre 30 marques de jambon rose comme des barbes à papa, étalées sur 20 mètres de linéaire. Et il est désigné comme le grand méchant loup! Alors qu’il va chercher dans d’autres pays des produits moins chers que ceux qu’on produit en France, au nom de la défense de notre pouvoir d’achat. Mais on devrait lui dire merci non? Il a même plafonné le prix de la baguette à 29 centimes. Même Jean-François Copé trouve que c’est donné.

Ils en mangent pas de la baguette les agriculteurs? Jamais contents ceux-là...

