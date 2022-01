Ce matin, Alexis qui nous rappelle qu'il est légal de disparaitre se demande pourquoi et où les gens partent …

Bonjour z à tous !

Alors aujourd’hui on parle de "Sans toi", un film qui raconte l’histoire d’un homme qui part en Russie pour rechercher la femme de sa vie disparue 4 ans plus tôt

Et cette histoire m’a fait penser à toutes les émissions de fait divers à la télé, dans lesquelles un homme ou une femme se présente à la gendarmerie pour signaler une disparition, et à qui un flic répond : "Vous savez la personne est majeure, elle a le droit de disparaître. Chaque année en France 40 000 personnes disparaissent, donc si on commence à enquêter sur chacune d’elles on a pas fini…»

… tu viens déclarer une disparition et tu te fais engueuler…

Alors la femme insiste un peu, elle dit : « Excusez-moi mais il sortait juste les poubelles, il est parti sans ses papiers, sans argent et en robe de chambre, c’est pas dans ses habitudes… »

Et surtout pour disparaître c’est pas très discret.

En plus l’émission s’appelle "Volatilisés : ceux qu’on ne retrouve jamais",donc nous on se doute bien que celui qui a disparu, a priori il va pas rentrer chez lui deux heures plus tard en disant "le camion était passé, j’suis allé jusqu’à la déchetterie. C’est plus loin que ce que je pensais …"

Donc on a envie de le secouer le flic. Mais lui il dit « calmez-vous, il est trop tôt pour s’inquiéter. Si d’ici 48 heures vous n’avez pas de nouvelles, là vous nous rappelez d’accord? En attendant… essayez de penser à autre chose… »

C’est tout juste s’il lui dit pas "mettez une alarme dans 48 heures, au cas où ça vous sortirait d’la tête". On peut être distrait hein… mais y a bien un moment, si tu t’assois sur le siège passager et que la voiture démarre pas c’est qu’il manque quelqu’un

Alors parmi les 40000 personnes qui disparaissent chaque année en France, 2500 disparaissent volontairement. Et la moitié est retrouvée à peu près. Mais la loi n’oblige pas les gens à rentrer chez eux une fois qu’on les a localisés, donc s’ils ne veulent pas renouer contact, la justice dit simplement à leurs proches "nous l’avons retrouvé, il va bien, il a toujours sa robe de chambre, elle est un peu sale, mais il veut pas vous voir”, et ils clôturent le dossier.

Voilà, tout ça pour dire que disparaître c’est légal.

Des vocations? Non? Ça vous est jamais arrivé de vouloir disparaître vous? Moi si, par curiosité : pour savoir où les gens iraient me chercher. Je suivrais ça à distance dans les journaux, je serais là « froid, froid, chaud, tiède… refroid…

… mais pourquoi ils me cherchent à Niort? Je fous jamais les pieds à Niort… »

Remarque tu peux aussi disparaître et tout le monde s’en fout… y a un risque… ta famille, rien, tes collègues, pas de réaction… et toi t’es là, bon… Remarque… ils répondaient déjà pas aux vœux…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !