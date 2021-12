Alexis a participé au Festival de l'humour de Montreux et il a déjà envie d'y retourner! Mais surtout pour l'hôtel ...

Bonjour z à tous, ça va bien vous allez bien?

Ca y est, j’ai participé au Festival de l’humour de Montreux! Je vais pas avoir besoin de créer le Festival de l’humour de Montreuil, pour dire que j’ai presque joué à Montreux. Alors j’y suis allé pour faire un sketch et j’ai déjà envie d’y retourner, mais pour l’hôtel surtout.

Sincèrement je cherche pas à être riche, mais de temps en temps, toucher à ce que le capitalisme place au sommet de la réussite sociale, je dis pas non… Ne serait-ce que pour voir… Un peu comme une étude sociologique. Parce qu’on entend souvent des gens dénoncer le train de vie des riches, mais moi j’ai envie de leur dire à ces gens "avez-vous essayé de passer ne serait-ce que 3 jours et 2 nuits dans un palace, avant de critiquer ?"

Au-delà d’une jalousie mal placée je trouve que les gens qui critiquent les riches manquent surtout de curiosité… « Ouais si ça se trouve le caviar c’est même pas bon… » Combien de fois j’ai entendu ça? Mais goûtez avant de supposer!

Et alors pour mener une étude sociologique dans un hôtel de luxe, y a un truc très pratique, c’est le peignoir blanc, parce que ça met tout le monde au même niveau, le peignoir blanc c’est l’uniforme des riches. J’ai passé trois jours dedans, avec les petits chaussons qui vont avec, à frotter les pieds sur la moquette là…

Je faisais chambre ; spa, spa ; piscine, piscine ; petit déjeuner… Je croisais des clients friqués qui pensaient que je l’étais aussi, petit clin d'œil complice, ça va? La famille, les dividendes ça va? Ca va, imhotep !

Après on a beau faire semblant, y a des trucs qui ne trompent pas, et que moi j’appelle les réflexes de prolo en milieu aisé. Et j’ai fait une petite liste.

Voilà donc si vous vous reconnaissez là-dedans c’est que vous avez des gênes de prolo, ce qui n’est pas une honte, on est d’accord.

Réflexe de prolo numéro 1 : arriver dans le hall de l’hôtel et dire “wow, c’est ouf ici…”

Réflexe de prolo numéro 2 : dire “non non je vais la porter” au groom qui s’apprête à prendre ta valise - au cas où ça serait payant.

Réflexe de prolo numéro 3 : prendre la chambre en photo et l’envoyer à toute sa famille.

Réflexe de prolo numéro 4 : prendre la salle de bain en photo et l’envoyer à toute sa famille.

Réflexe de prolo numéro 5: redescendre immédiatement pour profiter du sauna. Entrer dans le sauna et dire “putain il fait chaud là-dedans”.

