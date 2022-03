Le conflit en Ukraine accapare toute l'attention d'Alexis qui est très inquiet d'apprendre l'existence de la bombe russe "Satan 2" qui apparemment est capable de détruire complètement un pays grand comme la France...

Bonjour z à tous!

Ça va bien vous allez bien?

Moi aussi ça va,

J’ai lu votre livre Monsieur Dicker, et j’suis bien content que vous soyez là parce que c’est vrai qu'après avoir lu 500 pages je commençais à me dire j’espère qu’il va pas nous planter.

La semaine dernière on devait recevoir Léa Salamé pour Femmes puissantes 2, et elle a décommandé…

Heureusement que je l’avais pas lu… Bah, rien que le sujet, ça paraissait pas crédible.

En tout cas c’est bien la lecture, surtout en ce moment, vraiment ça fait du bien de lire un livre qui commence par le meurtre d’une jeune fille de 22 ans, qui ensuite se fait dépecer par un ours… Hein, ça permet de s’évader un p’tit peu.

D'ailleurs comme disait Montesquieu… Vous savez ce qu’il disait Montesquieu? Et bah il disait cette phrase que j’adore depuis que je l’ai découverte hier, sur citations.com, il disait “une heure de lecture est le remède souverain contre les dégoûts de la vie”.

Et c’était au XVIIIe siècle, j’pense qu’aujourd’hui il augmenterait la posologie, il dirait au moins 4h de lecture par jour.

Parce que c’est vrai que quand on lit on pense pas à autre chose.

D’ailleurs si Poutine lisait un bon bouquin en ce moment, peut-être qu’il n y aurait pas la guerre

Ou même des "Popi", il lirait ça dans ses toilettes, ça le calmerait "très très gentil Popi…", je sais pas, j’essaie de trouver des solutions à ce conflit.

Alors pour info juste en-dessous de cette première citation, je suis tombé sur une autre citation de Montesquieu, qui dit la chose suivante: “tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser”. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Si c’est pas d’actualité ça aussi… J’ai pensé à vous Nagui, évidemment.

Les coups de pression, les menaces à peine voilées, les textos à 3 heures du mat, “t’as intérêt à être drôle demain sinon c’est ta dernière…”, moi en panique, obligé de répondre “excusez-moi j’ai pas enregistré votre numéro? C’est qui?”

Sinon je suis allé au rassemblement pour la paix samedi dernier sur la place de la République, et c’est vrai qu’il y avait beaucoup de monde. Tu sens que ça va pas fort dans le monde quand même les algériens cèdent la place aux autres pays le samedi sur la place de la République. Y a un côté allez-y, on sait que c’est pas facile pour vous non plus.

Je pensais que c’était un rassemblement pour l’Ukraine mais en fait y avait plein d’autres drapeaux de pays où ça va mal: y avait des drapeaux tunisiens, des drapeaux libyens, des drapeaux palestiniens, des drapeaux irakiens… Que des pays qui ont cartonné aux JO d’hiver.

Et y avait même un type tout seul avec un drapeau du Sénégal. Et il se trouve que je suis allé au Sénégal en janvier, du coup j’suis allé l’voir, parce que dans ma tête lui et moi on avait un lien qui nous unissait, j’ai "fait" son pays comme on dit quand on rentre d’une semaine de vacances à l’étranger, et j’lui dis “félicitations pour la Coupe d’Afrique, j’étais chez vous quand vous avez gagné”. Et là il me regarde et il me dit “ce n’est pas le drapeau du Sénégal, c’est le drapeau du Cameroun” Comment passer pour un con… en prétendant connaître un pays dont tu reconnais même pas le drapeau…

