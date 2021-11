Ce matin, sur conseil de son comptable, Alexis cherche des charges à déclarer pour payer moins d'impôts...

Bonjour z à tous,

Ça va bien, vous allez bien?

Ça y est la fin d’année approche, les services techniques commencent à installer les éclairages de Noël, les chocolats sont dans les rayons… Dans le Monoprix en bas de chez moi ils les ont mis à la place du papier toilette. Ça fait une sacrée augmentation du budget, et c’est vachement moins pratique.

Cette semaine j’ai créé une note « idées cadeaux » aussi dans mon téléphone, parce que chaque année je pense à des trucs pour mes proches, mais j’oublie de les noter, et je finis par acheter des bouteilles de vin à tout le monde au dernier moment. Ma filleule de 9 ans a une cave dans sa chambre...

Dans le monde de l’entreprise ça s’active aussi, on prépare les petites sauteries de fin d’année, un dej en solo pour les autos-entrepreneurs. Et puis y a les comptables qui font les bilans de l’exercice. Et il se trouve que moi-même j’ai une entreprise. Pas grand chose, une petite structure quoi, avec laquelle je facture des petites prestations, un petit spectacle par ci, l’animation d’un bingo par là, une kermesse, voilà, des petits à côtés quoi, pour mettre du beurre dans mes épinards de chroniqueur hebdomadaire quoi.

Et donc j’ai un comptable. Et l’autre jour il m’appelle, et il me dit : « Monsieur Rossignol vous avez 2 minutes ? »

Je lui dis : « Oui bien sûr, en revanche mon nom c’est Le Rossignol . » Je me permets de lui dire parce qu’on se connaît depuis 2 ans et il fait toujours l’erreur. Et donc il me dit : « Ah oui c’est vrai, excusez-moi monsieur Rossignol… » Je vous en prie…

Et donc il continue : « Monsieur Rossignol, il serait bien que vous ayez un peu de charges cette année, parce que vous allez payer des impôts sur les bénéfices et vous n’avez pas grand chose pour les diminuer… »

J’lui dis : « Quoi? J’ai pas grand chose pour diminuer mes impôts, alors que c’est avec mes impôts qu’on paye les gauchistes de France Inter et aussi Tanguy Pastureau ?? Mais que dois-je faire ? »

