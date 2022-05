Alexis est fier et content, il a réparé lui-même sa chaudière...

Bonjour z à tous,

Ça va bien vous allez bien, les vedettes ? Toujours dans la schnouff ?

Y a quelque chose qui rend très heureux messieurs-dames, c’est de réussir à réparer un truc, alors que t’es pas bricoleur. Qui plus est si c’que tu réussis à réparer, c’est une chaudière.

Je vous dis ça parce qu’hier j’ai réparé ma chaudière. Et je suis content - fier et content.

J’arrive à un âge où je sais que y a certaines choses que je ne ferai plus dans ma vie, parce que j’ai passé l’âge… Longtemps j’ai été tenté d’essayer le skate par exemple. Souvent je vois des skateurs et je me dis « eux ils vivent ». Ils sont là du matin au soir, ils sont tout maigres parce qu’ils mangent pas, ils tentent inlassablement de passer des figures qu’ils ratent 8 fois sur 10, mais ils ont la pêche.

Mais j’ai jamais franchi le pas… Et désormais c’est trop tard. Le skate c’est pas un truc que tu commences quand tu emploies le mot « punaise ». Et c’est triste de se dire qu’on a plus l’âge d’essayer qq chose

Mais maintenant j’m’en fous, j’ai réparé une chaudière. Et je pense que toute personne a besoin d’une chaudière dans sa vie. C’est pas une métaphore hein, je parle d’une vraie chaudière !

Vieillir c’est peut-être ça : comprendre que y a des trucs que t’as jamais fait, qui t’ont tenté à un moment donné, que t’as raté le coche, mais que y a une chaudière qui t’attend quelque part, et qu’elle compensera ça.

T’as jamais fait de piano et tu penses qu’il est trop tard ? Et bien c’est vrai. Mais sache qu’une chaudière t’attend quelque part.

T’as jamais couru ? C’est pas grave, tu peux envisager la marche. La marche est la chaudière de la course à pied. Moi depuis deux ans je pratique la marche, le même sport que mes parents. Et ils me battent. Mais c’est pas grave.

Parfois je pense à vous Nagui : je me dis il est beau, il a tout réussi, il a le numéro de Pascal Obispo, mais a-t-il trouvé ses chaudières ? Ces petites choses qui le meuvent encore.

Voilà c’qui s’est passé dans ma tête hier matin quand j’ai vu que ma chaudière était en panne. J’me suis dit "t’as pas connu l’adrénaline du skateboard ? C’est pas grave : des étincelles, du gaz et un brûleur s’offrent à toi." Une douche chaude ou la mort, voila un beau défi.

Et j’suis là ce matin, c’qui veut dire que ça s’est bien passé, le tout grâce à mon courage, et au site forum-chauffage.com

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !