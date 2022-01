Ce matin, Alexis qui passe beaucoup de temps avec les trafiquants de drogue constate un problème. Les séries glorifient les narcotrafiquants et en font des icônes pop...

Bonjour z à tous,

Ça va bien, vous allez bien?

Moi ça va… J’suis resté confiné cette semaine parce que j’pensais que j’avais le Covid. En fait non, j’étais juste fatigué. 380 000 contaminations, j’me suis dis « tu dois être dedans »! Même pas… Quatre jours de perdus. Je sais pas quand je vais être immunisé collectivement moi. En même temps j´avais rien de prévu, ca changeait pas grand chose.

Pour m’occuper j’ai regardé "El Chapo", la série sur le narcotrafiquant mexicain. J’avais déjà regardé "Narcos", et "Narcos Mexico" aussi, et "La Reine du Sud", et "Breaking Bad", et "How to sell drugs online", et "Family Business", et "Dope", "The Wire" et "Limitless". Le temps que je passe avec les trafiquants de drogue… Cette rencontre elle n’était pas prévue dans ma vie. Moi je suis de la génération Ciné Dimanche avec "Whirlpool", à l’époque les films commençaient à 20h50, à 22h30 c’était fini, on mettait la viande dans l’torchon pis on passait à autre chose.

Aujourd’hui j’peux passer 30 heures, par jour, avec des types qui s’appellent Diego, Pablo, ou Joaquin, qui sont cousins et qui s’entretuent, c’est fou… À vous aussi ça vous arrive? De vous mettre devant une série pour manger un yaourt, et 3 heures plus tard vous avez mangé une pizza, 3 Kinder Country et un pot de glace avec les doigts? Bah moi c’est ça avec ces séries-là. En fait la drogue ça rend accroc même quand t’en consommes pas.

Et en même temps, les séries sur la drogue c’est à peu près la moitié du catalogue Netflix. C’est dur de passer à côté. Tu veux vendre une idée de série à Netflix? C’est facile, t’as que deux choses à dire : “bon bah bonjour", quand t’arrives, ou "bonjour z à tous" si tu veux être classe, et "drogue” et c’est tout.

Après ça se comprend : si tu fais abstraction du côté immoral des personnages, de leur légère tendance à séquestrer, à torturer ou à liquider tous ceux qui freinent leur expansion, c’est vrai que c’est des bonnes séries. Déjà y a un côté exotique: chapeau de cow-boy, santiags, ceintures à tête de cobra, on en croise peu des gens comme ça en France… Même en province.

Pis on apprend des choses dans ces séries : sur la politique, sur la corruption, sur le self control aussi! Eux ils ont 20 tonnes de cocaïne à passer illégalement, ils sont sereins, toi tu ramènes deux cartouches de clopes d’Espagne t’as l’impression que le FBI t’attend à l’arrivée, alors que t’atterris à Beauvais/

En résolution de conflits ils sont pas mal non plus les narcos :

" - C’est qui le responsable?

- C’est lui.

(Pan)

- C’était lui.

Et nous on est là à “privilégier le dialogue”. C’qu’est fascinant aussi chez les narcos c’est qu’ils ont exactement la vie inverse de celle qu’on nous vend dans les magazines. Ils fument tout le temps, ils boivent comme des trous, ils font jamais de sport, ils gardent leurs armes en bagage cabine…

Mais d’un autre côté ils font des bonnes œuvres, ils construisent des écoles, ils distribuent un peu d’argent par ci par là, ils réparent les églises. Stéphane Bern adore Pablo Escobar. Et donc forcément on s’attache à eux…

C’est là que tu te rends compte que l’humain a une certaine tendance à s’offusquer et à dénoncer des comportements inappropriés quand ça l’arrange, quand ça fait bien sur twitter par exemple, mais aussi à bien s’en foutre quand il est allongé sur son canap devant Netflix

Et ces séries cartonnent tellement qu’aujourd’hui Escobar c’est une icône pop, y’a des circuits touristiques, des t-shirts à son effigie. Son fils reçoit plus de 3000 messages par jour, de gens qui lui disent que son père est un modèle pour eux. Et il en a marre d’ailleurs, parce que c’est long de répondre à 3000 messages

Remarque il peut aussi ne pas répondre, y en a d’autres qui font ça… bonne année

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !