Et bonjour z à tous,

Ca va les vedettes? Le showbiz toussa… Vous me raconterez un jour.

Y a 15 jours je vous ai raconté mon déménagement, seul. Et bien cette semaine, je vais vous raconter mon emménagement. Seul, toujours…

Je fais un peu de teasing vite fait pour les chroniques des prochaines semaines : je compte décliner mes aventures. un peu comme les histoires de Martine. La semaine prochaine je vais faire Alexis découvre le quartier, ensuite Alexis envoie hot au 6114 et découvre les coins chauds de son quartier, Alexis choisit son nouveau médecin traitant, Alexis envoie weed au 6123 et rencontre l’herboriste du quartier. Normalement je tiens jusqu’à la fin de la saison avec ça.

Non mais si y a un truc qu’on néglige quand on déménage, c’est son corollaire : l’aménagement. Et j’avais jamais emménagé dans un appartement non meublé…

Et bah quinze jours plus tard le non-meublé, c’est toujours un non meublé.

L’ancien occupant a laissé une chaise en partant, je passe mon temps assis dessus, à contempler le vide qui m’entoure et à écouter les échos de ma propre voix “c’est sympa ici c’est sympa ici c’est sympa ici…”, “ça manque un peu de meubles quand même, ça manque un peu de meubles quand même…”.

C’est terrible l’absence de meubles, quand les gens m’appellent ils ont toujours l’impression que je suis dans mes chiottes.

Donc j’suis là je regarde, j’prends des mesures, avec mes bras, ou en faisant des grands pas. Après j’vais dans les magasins, mais y a trop d’choix, j’hésite, j’achète rien,

j’prends les catalogues en me disant “tu choisiras à tête reposée”. Je rentre chez moi, j’ai rien pour reposer ma tête… Je choisis pas.

J’ai mis 20 minutes à acheter un séchoir à assiettes, et y avait deux modèles… J’ai trop de temps libre, faut vraiment me donner une autre chronique, même sans me payer et hors antenne, j’m’en fous, pour m’occuper.

En fait je me rends compte que je n’ai pas du tout la compétence « ameublement ».

Ni même « petits achats » : ma mère m’a donné 3 couteaux, 3 fourchettes et 3 cuillères pour les premiers jours, et franchement… Bah j’envisage pas d’en acheter d’autres. Si des gens viennent je leur dirai d’apporter les leurs.

En fait acheter des trucs ca m’angoisse, j’ai l’impression de me sédentariser, de mettre des boulets aux pieds… Parfois je me demande si j’étais pas fait pour le bouddhisme… Mais j’suis pas assez souple, la position du lotus je la tiens qu’allongé, et sur la chaise c’est pas évident.

En plus acheter des trucs ça me fait penser au prochain déménagement, et je me dis mais tout ça, ça va être à moi après, et ça va être chiant à déménager… Seul…

Donc j’arrive pas à me décider. J’suis là : une table de cuisine ? Est ce que t’en as vraiment besoin ? Y'a des pays où les gens mangent par terre… Un canapé ? Est-ce que t’en as vraiment besoin? Y'a des pays où les gens s’assoient par terre… Ca fait 15 jours que je vis comme un indien, j’vais bientôt bosser en cuisine dans un resto parisien.

Le lit… J’ai mis une semaine avant de l’acheter. J’ai dormi sur mes vêtements la semaine dernière, parce que j’arrivais pas à me décider : c’est là que je me suis dit qu’avoir une doudoune ça serait pas un luxe.

Non mais c’est pas facile d’acheter un lit, j’suis allé dans un magasin, le vendeur m’a dit “vous êtes plutôt matelas ferme ou matelas moelleux ?”

Pfff… J’ai dit je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question… En général j’prends le lit qu’il y a quand j’arrive et j’le prends comme il est, avec ses qualités et ses défauts...

