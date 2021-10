Selon une étude, la triche génère un sentiment de bien-être, Alexis nous explique…

Bonjour z à tous,

Hier j’étais dans le métro, et à un moment donné, à la sortie d’un virage j’entends « messieurs-dames, contrôle des titres de transport s’il vous plaît! »

Fait rare, j’avais un ticket! Donc… j’étais content. J’ai fait un peu de zèle du coup, j’ai dit aux contrôleurs “bravo les gars, vous et les huissiers vous faites vraiment du super boulot, continuez comme ça…”

Devant moi, y’avait deux dames, la soixantaine, mais qui elles n’avaient pas de tickets. Et là j’entends l’une des deux dit à l’autre : “on a joué, on a perdu… tant pis”

On a joué, on a perdu…

J’ai failli leur dire « mais mesdames, Josy et Françoise, qu’est ce qui s’est passé ? Le cours de marche nordique a été annulé, vous aviez besoin d’adrénaline ? Vous portez des Mephisto et des coupe-vent Lafuma, quel est l’enjeu pour vous? ». Punk is not dead, ok, mais un peu quand même…

Et en même temps ça m’a fait marrer parce que ça, c’est la France. En France on aime resquiller… on aime gratter… on aime les flous juridiques et les petites combines… la France c’est le commercial qui fait son plein le vendredi soir avec la voiture de fonction, c’est le petit coup d’épaule discret dans le distributeur automatique parce-que-y-a-un-mars-qu-est-prêt-à-tomber, la France c’est les notes de frais un peu gonflées au resto…

- Vous pouvez mettre un menu complet svp?

- Mais monsieur, vous n’avez pris qu’un café…

- Ah oui très juste… du coup… est-ce que vous pouvez noter un menu complet, et un café s’il vous plaît ?

Après faut dire qu’en termes de fraude, en France on a une classe dirigeante qui nous coache en quelque sorte… J’ai lu le dernier livre de DSK là, l’évasion fiscale pour les Nuls, c’est une mine d’info.

La France c’est les français en vacances à l’étranger aussi… qui savent très bien qu’il faut laisser un pourboire mais qui disent “Oh bah attend… ils ont qu’à intégrer le service dans la note… en plus, est-ce qu’on a été si bien servis que ça… leur soupe là… le gaspacho… il était froid donc bon… »

La mauvaise foi en France c’est pas vraiment un défaut…

