Bonjour z à tous, ça va bien vous allez bien?

La semaine dernière c’était le repas de Noël de Radio France. Et bon bah… j’y suis allé, J’allais pas rater ça, ça aussi ça fait partie des réflexes de prolo tiens…

Alors en entrée y’avait du foie gras et en plat tournedos ou filets de canard. J’ai dit "vous avez une option végétarienne, parce que j’essaie de diminuer ma consommation de viande?", ils m’ont dit “euh, si vous voulez on vous met plus de légumes”. J’ai dit d'accord. Et bah ça marche, proportionnellement j’avais moins de viande dans l’assiette. J’ai diminué sans efforts, pensez-y pour les fêtes.

J’y suis allé seul parce qu’à la cantine de Radio France ils ont mis des plexiglas sur les tables pour séparer les gens, du coup t’as un peu l’impression d’être au guichet de la poste quand tu manges avec quelqu'un, et y a pas les petits trous pour que la voix passe, donc tu dois parler au-dessus ou sur le côté, les autres font pareil, tout le monde parle fort, la cantine c’est un poulailler.

En plus tu vois ton reflet dans le plexiglas, c’est comme ces gens qui portent des lunettes de soleil dans lesquelles tu te vois quand tu leur parles… C’est chiant ces lunettes… tu sais jamais si l’autre t’écoutes ou s’il a fermé les yeux tellement il s’en fout. Ca te fait une tronche à la Mickey Rourke en plus, t’as l’impression d’être à 3 grammes. Moi je suis pour l’interdiction de ces lunettes.

Bref, y a ces plexiglas sur les tables et c’est chiant. Alors j’arrive, je cherche une place libre, et je m’assois face à un monsieur qui mange seul lui aussi, Donc je lui dis « onjour”, il me dit “onjour”, salutations réciproques, et on commence à manger, chacun de notre côté du plexiglas, en faisant semblant d’ignorer la présence de l’autre, un peu comme dans un ascenseur. C’est vraiment un repas de Noel qui respire la convivialité

Et deux minutes plus tard arrivent deux jeunes filles, qui s’installent à côté de nous. Et l’une dit à l’autre “c’est qui ces cons qu’ont mis ces trucs là?”, en parlant des plexiglas. Et là le monsieur en face de moi la regarde et il lui dit “ces cons c’est moi et mon équipe”. Le malaise…

Ce genre de malaise j’appelle ça des malaises fromage blanc moi : ça a la consistance du fromage blanc, c’est épais, c’est un peu lourd, c’est un peu gras…

Et on l’a tous connu ce malaise, au bureau, quand tu balances un truc du genre “mais il fait chier Barbier avec ces réu là…”, et à ce moment là tu te rends compte que le fameux Barbier, bah il est là, derrière toi, et il a tout entendu… Et il te dit « Pardon? tu disais? » avec ce ton un peu sadique du chef qui savoure sa position de force. Alors toi t’es là “non non euh… rien, j’disais qu’hier j’suis allé chez le barbier, par surprise… » . Ils peuvent pas être ailleurs les gens quand on les critique?

