Alexis a fait une visite au forum des associations en bas de chez lui, récit !

Dans l’année y’a deux moments où on prend des grandes décisions : le premier janvier parce que c’est la tradition… et la rentrée parce qu’un samedi matin tu te réveilles, tu descends acheter du pain et par hasard tu tombes sur le forum des associations, le supermarché des idées pour s’occuper, et là tu croises plein de gens qui t’invitent à les rejoindre dans leur asso et qui ont l’air très très heureux. Et en les voyant ces gens heureux là, à un moment donné tu te dis “Est-ce que la clé du bonheur c’est pas de s’engager dans une asso ?”

Donc t’oublies ta baguette et tu regardes ce qu’il y’a. Et la vient le problème des gens comme moi? Les beaux gosses? Non. Les gens qui n’ont pas de passion mais qui sont susceptibles de s’intéresser à tout. Et tu commences à te poser des questions: est-ce que je ne deviendrais pas philatéliste moi ? Ou joueur de Scrabble en asso ? Mmm.

C’est super les asso : d’ailleurs quand quelqu’un va pas très bien, on lui dit quoi ?

« T’as pensé à la vie associative ?...

- Non ? bah tu devrais ! Je pense que les restos du cœur par exemple, ce serait pas mal pour toi… moi l’année où j’ai habité dans mon petit bouiboui là, qui donnait plein nord - bah j’avais fait des maraudes et ça m’avait fait du bien…

- Ah bon ? Et ensuite t’as arrêté ?

- Bah oui parce qu’après j’ai trouvé un appart orienté plein sud, du coup ça allait mieux, j’ai fait de la Zumba… mais les restos du cœur ça continue, et chaque année ça prend de l’ampleur c’est super… En plus pour les chanteurs c’est super, ça leur fait de la promo gratuite… merci les pauvres, c’est grâce à vous le disque d’or ! »

Bref. Initialement j’étais parti acheter une baguette, concentrez-vous c’est de là que ça part…la baguette… et donc par hasard, parce que c’était sur le chemin, je me retrouve au forum des associations... j’suis là, je regarde sans regarder, il fait beau je flâne quoi, et à un moment donné je sens une odeur de banane. Je me retourne, et qu’est-ce que je vois derrière moi ? Une association de salsa colombienne, avec des gens qui dansent et d’autres qui font frire des bananes…

Est-ce que vous aimez ça vous les bananes frites ? Moi j’adore ça… donc je fais quoi ? Bah j’m’approche, pourquoi ? Parce que j’adore ça les bananes frites ! Je viens d’le dire !

Sauf qu’à deux mètres des bananes, alors que j’allais choper une assiette, y’a une prof de danse qui m’attrape les mains et qui commence à me faire danser…

Pourquoi ça tombe toujours sur moi ces trucs la ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !