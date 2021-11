Le truc de la dernière pensée avant de mourir ça se travaille, c’est pour ça qu'Alexis n'aimerait pas mourir un jour où il l'a pas prévu …

Bonjour z à tous

Ça va bien ? Moi aussi ça va bien merci. Quand on reçoit monsieur Solo ça va toujours bien.

Depuis que vous m’avez dit que je faisais des chroniques un peu fragiles y a deux ans, je me sens libéré… de ce poids qui consiste à écrire des chroniques avec du fond. Ca change une vie quand on fait ce métier. Surtout sur France Inter! Merci, vraiment.

En ce moment je visite des apparts pour déménager, et hier j’appelle une agence pour en voir un et la dame me dit “si vous voulez je peux vous le faire visiter, j’ai les clefs”. Je lui dis "quand?", elle me dit “maintenant si vous êtes disponible”. Vingt minutes plus tard je suis chez quelqu'un que je ne connais pas, avec quelqu'un que je ne connais pas, et je regarde tout. Parce que quand tu visites un appart habité, tu observes pas que les murs et la hauteur sous plafond, deux mètres quarante? Ah ouais, moi j’aurais dit deux mètres trente-cinq… Non, t’es un peu curieux, tu jettes un œil sur les magazines, les fringues, les bouquins … Les gens étalent un peu leur culture d’ailleurs…

"La République" de Platon sur la table du salon, avec le marque page vers la fin, genre… "Pianiste Magazine" dans un T1 bis, ouais c’est ça… et tu t’entraînes sur le bord de l’évier?

Ça fausse la visite de voir un appart meublé par quelqu'un d’autre. Hier j’ai trouvé que l’appart était bien, pour le lit. La vendeuse était là « vous avez vu c’est plein sud et vous n’avez aucun vis à vis », et moi j’étais là “le matelas, c’est un Épéda non ?” Et le frigo il reste ? Oui ? super... y’a quoi dedans ? Un chou ? Ah j’aime bien le chou moi …

C’est pour ça, moi je laisserai pas mes clés, d’autant que quand tu visites un 28 m2, avec les 3 photos qu’il y a sur Leboncoin a priori t’as tout vu, y’a pas une pièce cachée avec un jacuzzi et un billard. Moi j’en suis à un point de refus d’intrusion que l’autre jour, mon frère voulait dormir chez moi, j’ai hésité … J’ai caché des trucs avant qu’il arrive… parce qu’on a tous une petite boîte avec des photos un peu gênantes, ou un tiroir interdit…

Y a quelques années j’ai eu un grave accident de voiture, j’ai fait 3 tonneaux, je m’en suis sorti miraculeusement, quand le dépanneur est arrivé il ne savait pas de quel modèle de voiture il s’agissait. Il m’a dit "c’est une Clio bleue?", j’ai dit "non c’était une modus grise". Pour te dire l’accident… Et j’vous raconte ça parce que j’ai eu ce truc de la dernière pensée avant de mourir, et ma dernière pensée ça a été un tiroir où je cachais un paquet de clopes chez mes parents, clopes que je cachais pour un copain…

C’est pour ça que j’aimerais pas mourir un jour où je l’ai pas prévu…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !