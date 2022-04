Comme Alexis fait sa chronique les vendredis et qu'il ne peut pas réagir à l'actu des mercredis soirs il décide aujourd'hui de nous donner des conseils pour l'été qui va vite arriver…

Bonjour z à tous,

Ca va les vedettes ?

C’est chiant de faire sa chronique les vendredis, on peut pas parler de ce qui s’est passé les mercredis soirs, parce que tous les autres en ont déjà parlé. Pourquoi je parle jamais des défaites du PSG en ligue des champions ? Parce que je suis là les vendredis… Pourquoi j’peux pas parler du débat de l’entre-deux-tours ? Parce que je suis là le vendredi… Alors que j’ai l’impression que c’était hier.

Du coup cette semaine j’vais vous donner des conseils pour l’été. Parce que l’été va arriver vite, et qui dit été dit petits problèmes d’été, petits accidents tout ça… Vous savez comment ça se passe : on fait un barbecue, on rigole, on est là ahaha, hihihi, Mélenchon premier ministre ça met l’ambiance…

Et pis soudain on marche sur une saucisse et hop, verrue plantaire, dent cassée, diarrhée… C’est comme ça que ça se passe. Et après on panique, parce qu’on était contents, on avait loué dans les Cévennes, à Concoules, un bled où y a personne, mais à Concoules y a vraiment personne, et surtout, y a pas de médecin. Alors qu’est ce qu’on fait ?

Et bien on écoute cette chronique, et surtout on la partage.

Voilà .

Parce que j’ai trouvé un livre qui s’appelle 180 remèdes de grand-mère pour les maux de l’été, avec en sous-titre : “parce que la sagesse de nos grands-mères n’est pas à démontrer”.

Mmm mmm, elles ont voté pour qui les grands-mères au premier tour ? Bon, j’peux pas développer, on est vendredi...

En tout cas, en marketing c’est vrai, les grands-mères c’est des valeurs sûres : quand tu dis “c’est la recette de ma grand-mère”, derrière t’es sûr que les gens trouvent ça bon - alors que si ça se trouve ta grand-mère elle n’a jamais cuisiné, parce que c’était une feignasse - eh, pourquoi pas ? - ou une féministe

On sait pas…

En plus le concept de grand-mère à l'ancienne il commence à vieillir. Dans 20 ans on va avoir des grands-mères qui vont dire « frère », et avant ça des grands-mères qu’auront des écritures chinoises tatouées sur les bras - et des trous de piercings mal rebouchés, vestige du bon goût des années 2000.

Est-ce que les remèdes de grands-mères survivront à ça ?

J’aurais quand même bien fait une chronique sur le débat moi… « Non mais il faut que ta chronique ce soit une respiration avant le week-end… » J’t’en fouterais moi des respirations…

