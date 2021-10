Ce matin, Alexis montre son soutien à la Lettonie qui reconfine sa population…

Bonjour z à tous,

Hier j’étais sur internet, je cherchais un sujet à la fois intéressant et pas trop compliqué à traiter chacun ses techniques … y’en a qui chantent… Mais y’a pas grand chose de simple en ce moment. Alors si, j’ai trouvé un article sur le premier baiser lesbien dans "L’Amour est dans le pré". Au début j’y croyais pas, j’ai regardé la vidéo entre mes doigts comme ça, et bah c’est vrai : deux femmes se sont galochées, à la télé…

On a pas été habitués à ça… alors j’ai commencé à écrire deux trois trucs là-dessus pis à la relecture j’me suis dit “ouh la, est-ce que ça va faire marrer les gens ça?”… reste focus Alexis : carottes, jambon, betteraves crues… le genre, la sexualité tout ça … c’est pas ton truc… Si je peux éviter de me fâcher avec la communauté lesbienne…

Imaginez, des dizaines de femmes en colère à la sortie de mon spectacle, en train de crier « Rossignol, misogyne, Rossignol, misogyne »… et pas une que je puisse ramener chez moi, non merci. En plus c’est Le Rossignol

Parmi les sujets que j’ai trouvé, y’a la Lettonie aussi, qui reconfine sa population actuellement… mais le problème de cette info c’est que… bah c’est pas qu’on s’en fout mais… pas loin quand même. Et là j’me suis dit “Alex, c’est pas très sympa de dire ça”, c’est vrai, c’est pas parce qu’on parle peu de la Lettonie qu’il faut pas en parler du tout… "D'ailleurs, pourquoi tu ferais pas une chronique entièrement dédiée à la Lettonie ?” Une sorte d’hommage voilà, pour montrer qu’on pense à eux…

