Ce matin, Alexis nous explique qu'on peut pas être sensible à tout et nous invite au respect mutuel en cette veille de Noël…

Bonjour ! Ça va bien vous allez bien?

Dimanche soir j’ai été invité à une comédie musicale. C’était la première fois que j’allais en voir une, parce que je m’étais jamais senti concerné par ce genre de spectacles. Y’a des trucs parfois tu sens que c’est pas ton truc, question de feeling. Et ça c’est complètement confirmé.

Je sais pas si le problème vient de moi ou des 800 autres spectateurs, mais j’ai pas compris. J’ai pas compris l’engouement. A la fin y a eu une ovation dans la salle, les gens étaient debout, tout le monde trouvait ça incroyable, moi j’étais là “effectivement, techniquement c’est bien fait, les décors sont dingues, les acteurs chantent bien… Mais c’est chiant…

Et pis question crédibilité… Qui passe sa vie à chanter comme ça dans la vraie vie ? A chanter tout le temps, partout… Super fort en plus… Dans la rue, dans les magasins… Mais va chanter à tue-tête chez Carrefour, pendant que tu choisis tes légumes… Gérémy Crédeville à la rigueur…

Alors s’en est suivi un grand débat avec mon amie sur l’attitude à avoir quand on va voir un spectacle, sur notre capacité à s’ouvrir à des mondes féeriques et tout ça. Et ça m’a rendu triste quoi, je me suis dit Alex, où est l’enfant qui était en toi ? T’es devenu trop cartésien, tu ne sais plus te laisser embarquer par les histoires. Deux jours avant Noël, le coup de vieux quoi …

C’est comme Miss France, l’autre jour j’étais chez des amis et ils regardaient ça. C’était leur programme de la soirée. Bah j’ai failli les perdre. Parce que moi je peux pas regarder Miss France. Déjà parce qu’à la présentation Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier j’ai peur, j’ai l’impression qu’ils sont en cire. Le reste de l’année c’est des bougies je crois.

Mes potes ils regardent ça comme de la pétanque en commentant : "Oh celle là elle est belle ! Jolie boule !

Y a vraiment deux France qui s’oppose chaque année au sujet de Miss France. Dans la première ils sont 8 millions, c’est ceux qui regardent et qui aiment bien, ou qui juste trouvent ça divertissant. Voilà, ils sont là tous les ans, fidèles au poste. Et l’autre c’est la France des opposants, qui trouvent cette émission rétrograde, qui disent que Miss France c’est l’objetisation de la femme dans toute sa splendeur et tout ça…

Et moi spontanément j’suis d’accord avec ces gens là : c’est vrai, faire défiler des nanas en maillot de bain pour juger leur physique, poser deux-trois questions pour être sûrs qu’elles sont pas teubés… Effectivement c’est pas très moderne …

Et je pensais que c’était pour ça que je regardais pas.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !