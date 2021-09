Ce weekend, Alexis à profiter des journées du patrimoine

Bonjour z à tous,

Ca va bien, vous allez bien?

Le week-end dernier c’était les journées du patrimoine, et je sais pas vous mais pour moi les journées du patrimoine ça fait partie des événements comme ça où je me dis que ce serait dommage de passer à côté, un peu comme une promo sur le jambon voyez, ou sur le maquereau à la moutarde. Vous aimez ça vous le maquereau à la moutarde? Sauf qu’il y’avait des files d’attente de 2 heures, ou 3 heures même parfois… pour la journée du patrimoine, pas pour les maquereaux.

Soit on est trop nombreux en France, soit y a pas assez de patrimoine… mais y a un truc qui va pas. Sans compter que dans des queues de 3h y’a forcément des cons… Bah déjà ceux qui sont au-delà de la deuxième heure d’attente, et qu’attendent comme ça là, debouts en plein soleil… Bon, ils sont patients mais ils sont un peu cons aussi non?

C’est pour ça que j’ai écrit cette chronique, pour proposer des solutions concrètes pour désengorger les files d’attente.

Alors je suggère… ça fait un peu les nominés sont… donc je suggère pour l’année prochaine et les suivantes, de faire comme les chinois. Manger avec des baguettes? Non… En Chine, les citoyens sont notés en fonction de leurs comportements, vous avez peut-être entendu parler de ça, et leur note leur donne accès ou non a des choses: si ils ont une mauvaise note, ils peuvent pas prendre l’avion par exemple, ou si ils ont une mauvaise note, ils n’ont pas accès aux prêts bancaires, très mauvaise note: pas de soupe au pangolin! Voilà, ça s’appelle le crédit social.

Alors j’ai vu un reportage là dessus cette semaine et c’est vrai qu’au début j’étais scandalisé, et puis au fur et à mesure que le reportage avançait et qu’ils interviewaient des membres du parti je me suis dit « et bah pourquoi pas? »

C’est vrai, l’été, les gens qui commandent des cornets 3 boules avec supplément chantilly ET chocolat chaud, et qui sont surpris d’être écœurés à mi cornet, bon bah eux, pas de journées du patrimoine!

Les gens qui écrivent "oki doki" ou "coucouille" dans leurs textos, pareil, pas de visite des catacombes… ou alors ils y restent.

Même chose pour les hommes qui disent maman à leur femme, désolé, la visite du Sénat ça va pas être possible… On va sans doute perdre des sénateurs au passage mais on prend le risque.

Et tant qu’à faire, pour alléger les files d’attentes je propose qu’on interdise l’accès au patrimoine français aux étrangers. Voilà tout simplement. Ça c’est une proposition dans l’ère du temps, c’est tendance : on est sur le catalogue automne-hiver des propositions un peu racistes mais ça passe, aujourd’hui ça paraît peut-être un peu avant-gardiste mais c’est ce qui se dessine dans les années à venir, voilà, c’est comme les baskets avec les costumes, on s’est habitué.

