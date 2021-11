La semaine dernière, Alexis a trouvé trois photos datant de l'été 66 sur un trottoir parisien et les a postées sur les réseaux sociaux dans l'espoir que quelqu'un y reconnaisse ses grands parents...

Bonjour z à tous,

La semaine dernière en venant ici à la maison de la radio, je suis tombé sur trois photos qui traînaient par terre dans la rue. Elles étaient là sur le trottoir, et les gens passaient à côté sans les regarder, parce qu’ils étaient en retard sans doute, ou peut-être stressés. Comme moi d’ailleurs, moi aussi j’étais stressé, parce que je sais jamais si je vais pas me faire interrompre pendant ma chronique… Hein, ça a pu arriver par le passé, donc on a toujours peur que ça recommence… Mais j’ai eu de la peine pour ces photos, donc je les ai ramassées.

Les 3 photos en question c’étaient celles-ci : elles sont en noir et blanc: sur la première on voit un couple à la plage, 40-45 ans j’dirais, allongés sur une serviette, très beaux tous les deux, et les deux autres se sont les photos d’une jeune femme, en robe sur l’une et en maillot de bain sur l’autre. Jolie aussi d’ailleurs. Et à l’arrière c’est écrit juillet 66. Donc j’en ai déduis que c’était les photos d’une jeune fille et de ses parents au bord de la mer, en juillet 66. Et là je me suis dis Alex, fin limier.

De temps en temps je m’auto-félicite, parce que j’ai remarqué que quand t’attends que ça vienne des autres, parfois c’est long. Après je les ai postées sur les réseaux sociaux, en me disant que peut être que quelqu’un allait reconnaître sa grand-mère, ou p’t’être même ses arrières grands-parents,

Et que j’pourrais leur rendre en disant « tenez, elles n’étaient pas perdues »… Chèque, espèce ou Lydia, je prends tout.

Et bah incroyable mais vrai : personne ne les connaissait. Ni sur mon compte Instagram alexis_le_rossignol, ni sur ma page Facebook Alexis le rossignol, ni sur mon Twitter alexlerossignol tout attaché, ni sur mon tiktok Alexis le rossignol que je viens d’ouvrir et qui compte 75 abonnés. C’est pas pour me faire de la pub hein, c’est pour que les gens puissent voir les photos.

En revanche j’ai reçu plein de messages de gens qui disaient « très touchant, tu les as trouvées par hasard? » et moi obligé de répondre à tout le monde, « oui, par hasard » .

Et les gens « y’a pas de hasard, y’a que des rendez-vous »… Mais la paix avec vos phrases toutes faites là…

Et parmi toutes ces réponses, j’en ai reçue une d’une dame qui m’a expliqué qu’elle avait retrouvé des lettres de ses arrières grands-parents au tout début de leur relation, au début des années 1920. Et elle me les a montrées.

C’est l’histoire d’amour entre Marcel, charcutier à Tours et Henriette, sa target. Le monsieur est charcutier et il cible une fille qui s’appelle Henriette, rien que ça c’est magnifique.

