Bonjour z à tous!

Ca va bien, vous allez bien? Moi ça va aussi… Alors j’ai préparé une chronique politique ce matin. Parce qu’on est en 2022, et en ce moment les gens veulent des chroniques politiques, ils me le disent. Parce qu’on parle pas assez des présidentielles. Certains jours on se demande si on vote cette année.

Bon j’rappelle que ma spécialité c’est plutôt les chroniques culinaires à base de jambon, mais bon, comme dit Daniel quand il boit un verre d’eau… De temps en temps faut sortir de sa zone de confort. Alors j’ai tapé "politique" dans google actualités et j’suis tombé sur “Claude Guéant écope de 8 mois fermes dans l’affaire des sondages de l’Elysée”. Ca c’est vraiment le genre de titre que j’ai déjà l’impression d’avoir lu 20 fois dans les 3 dernières années.

Alors que dire là-dessus? Bah rien, j’imagine que la justice a fait son travail… C’est ce qu’ils disent tous quand ils sont au pouvoir, ça doit aussi être valable quand ils sont de l’autre côté, non?

Suite de l’article : déjà incarcéré à la prison de la Santé pour une précédente affaire, il a trouvé injuste de ne pas avoir passé les fêtes chez lui et d’avoir dû célébrer son anniversaire en cellule. Bah c’est le principe de la maison d’arrêt, t’as pas les clés, tu sors pas quand tu veux, sinon ça s’appelle la maison tout court. Et genre il comptait fêter son anniv…

Suite de l’article : Patrick Buisson, condamné à deux ans de prison avec sursis dans cette même affaire. Quand on voit de qui Nicolas Sarkozy était entouré, on peut se dire qu’il a du mérite d’être resté aussi intègre… Vraiment, bravo et respect à lui!

Sinon on est à deux mois et demi des présidentielles, et j’ai lu les résultats d’un sondage Ipsos/France Inter, qui dit que les trois préoccupations principales des Français c’est 1, le pouvoir d’achat, 2, le système de santé et 3, l’écologie. Mais dans le même sondage les trois thèmes les plus abordés par les candidats pendant la campagne c’est le Covid, l’immigration et la délinquance.

Ils ont même pas un cheval dans l’désordre… Bravo les candidats!

