Alexis s'est cuisiné des asperges et comme il n'a qu'une petite casserole, il les a coupées en deux, les a prises en photo, les a postées sur Instagram et s'est fait insulter.

Bonjour z à tous,

Ça va les pistonnés ? Les invitations, les restos gratuits, les vernissages…

Hier matin vers midi j’étais chez moi, en train de chercher un sujet de chronique, et en même temps en train de chercher ce que j’allais manger, ce que je conseille pas, parce qu’au bout d’un moment les deux recherches se mélangent dans ma tête, simultanément j’ai pensé à faire une chronique sur la nouvelle doyenne de l’humanité, et à la cuisiner. En blanquette de vieille du coup, avec du riz, quand je me suis souvenu que j’avais des asperges blanches dans le frigo.

Parce qu’en ce moment c’est la saison des asperges, et moi j’aime bien manger des légumes de saison, parce que, ça va p’t’etre vous étonner mais c’est vrai, c’est à peu près la seule mode que j’arrive à suivre. Mais au moins contrairement à la mode vestimentaire, elle est bonne pour la planète celle-là. C’est dommage qu’on puisse pas s’habiller en asperges.

Donc je fais bouillir de l’eau, pendant ce temps là j’épluche mes asperges, c’est pour ça qu’il faut les choisir grosses, ça donne moins de travail. Mais au moment de les plonger dans l’eau, je me rends compte que ma casserole est trop petite. Et j’ai qu’une casserole.

Donc qu’est ce que je fais ? Je coupe mes asperges en deux, et je les plonge dans l’eau bouillante. Et puis je les regarde cuire dans la casserole - mais ça prend au moins 20 minutes, j’avoue que c’est un peu long - donc pour passer le temps, je fais une petite vidéo que je mets sur Instagram.

Vous le voyez l’influenceur fruits et légumes ? Et je rajoute des petits hashtag bien sentis : #asperges, #legumesdesaison, #bienmanger, #miammiam, #julianbugier, #foodporn aussi, celui là il marche bien pour les asperges et les saucisses, et j’attends la gloire : likes, petites têtes jaunes qui sourient, cœurs… Tout ce qui génère de la dopamine et qui, derrière le prétexte de partager un moment de vie, fait qu’on devient addict aux réseaux sociaux.

Sauf que là, je commence à recevoir des messages de gens qui me disent que c’est n’importe quoi, qu’il faut pas couper les asperges en deux, que c’est un sacrilège, un blasphème, une gabegie - je connaissais même pas le mot - parce que les asperges, c’est comme les spaghettis, ça ne se coupe pas.

Je savais pas moi, c’est écrit où que ça se coupe pas ? Et des spaghettis coupées j’en ai mangé toute ma vie, ça m’a jamais rien fait.

Au marché, là où je les ai achetées, ils en vendaient des cassées en deux : des bottes de 500 grammes, moitié moins chères que le prix au kilo… J’ai hésité. Pis j’me suis dit sois pas idiot, t’as fait deux chroniques cette semaine, prends-en des belles.

Et qui sont ces gens là ? D’un coup j’ai l’impression d’avoir 50 personnes dans ma cuisine qui me traitent d’abruti parce que j’ai coupé des courgettes en deux…

Je publie des sketchs parfois, ils en ont rien à faire - mais quatre asperges coupées en deux, ça y est c’est la cata ! Sans dire bonjour en plus.

Quand t’es poli la moindre des choses avant d’insulter quelqu'un c’est de le saluer… “Bonjour connard”, ça coûte quoi ?

Et surtout, à les lire j’ai l’impression d’être passé à côté d’une des infos essentielles du vingtième siècle, et d’être le seul à couper des asperges en deux dans ce pays… Pas par plaisir en plus, juste parce que ma casserole est trop petite…

Est-ce que les gens qui sont propriétaires d’une seule casserole comme moi passent devant les asperges et de facto se disent « mmm, j’en ai bien envie mais techniquement c’est impossible » ?

