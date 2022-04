Aujourd'hui Alexis décerne le titre de héros du jour à deux jumeaux, et à leur père qui a trouvé un avantage à la gémellité de ses enfants…

Bonjour,

Alors ce matin mon héros du jour aurait pu être l’état civil de la ville d’Avranches dans la Manche, qui a confondu un homme et son jumeau, et qui a donc enregistré par erreur le mariage de l’un plutôt que de l’autre.

Ce qui fait que sans le savoir, une femme s’est retrouvée mariée à son beau-frère et personne ne s’en est rendu compte… Jusqu’à ce que le couple qui se croyait marié veuille établir un acte chez un notaire, et que l’épouse s’aperçoive qu’en fait, pour l’administration, elle était mariée avec son beau-frère.

Alors en fait ce qui s’est passé c’est que les deux frères étaient complices dans cette histoire, puisque le premier n’était plus amoureux de sa future femme mais qu’il n’osait pas lui dire, et que le second était d’accord pour prendre sa place, donc c’est ce qu’ils ont fait…

Et la mariée n’a rien vu puisqu’ils sont jumeaux.

C’est le côté pratique d’avoir un jumeau, quand tu t’entends bien avec lui, tu peux assurer une continuité amoureuse à ta partenaire tout en prenant tes distances dans la relation.

Chose que ceux qui n’ont pas de jumeau ne font jamais. On est là “oh oui, je t’aime, comme au premier jour… Gna gna gna… As-tu pensé à fermer la porte à double tour ? Mais oui j’ai pris rendez-vous pour le contrôle technique, mon amour…"

Mais non, ça c’est pas passé comme ça ! C’est une erreur, et non seulement en se trompant, l’administration fiscale a marié la femme avec son beau-frère, mais en même temps elle a rompu le pacs du beau-frère… Parce que le beau-frère était pacsé lui…

Le merdier dans la mairie…

On dirait un boulevard, avec Valérie Mairesse dans le rôle de la personne qui a merdé à l’état civil… : “Mais je savais pas que le monsieur avait un frère jumeau… Et il est beau?”

Sauf que - et du coup on est presque déçu - l’erreur avait été commise sur le fichier informatique, mais pas sur l’état civil en format papier, donc ça a pu être corrigé rapidement.

Et donc la mairie d’Avranches n’est pas le héros du jour.

Snif…

